Парад Победы и его репетиция изменят движение транспорта в Ельце

Коррективы запланированы на 6 и 9 мая.

Как сообщает администрация Ельца из-за проведения парада, посвящённого 76–летию Великой Победы, меняется движение автобусов.



С 8 до 14 часов 6 мая и с 5 до 12 часов 9 мая движение автобусов по маршрутам №№ 4,5,9,19,21 будет осуществляться в направлении центра города по улицам: Маркса и Ленина с остановками пл. Победы, Поликлиника № 1, ул. Ленина, ул. Ленина д.88 и далее по маршрутам. В обратном направлении без изменения движения.

