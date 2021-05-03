Общество

сегодня, 08:32

Парад Победы и его репетиция изменят движение транспорта в Ельце

7 241
#транспорт #парад
Парад Победы и его репетиция изменят движение транспорта в Ельце

Коррективы запланированы на 6 и 9 мая.

Как сообщает администрация Ельца из-за проведения парада, посвящённого 76–летию Великой Победы, меняется движение автобусов.

С 8 до 14 часов 6 мая и с 5 до 12 часов 9 мая движение автобусов по маршрутам №№ 4,5,9,19,21 будет осуществляться в направлении центра города по улицам: Маркса и Ленина с остановками пл. Победы, Поликлиника № 1, ул. Ленина, ул. Ленина д.88 и далее по маршрутам. В обратном направлении без изменения движения.
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#транспорт #парад

Комментарии (7)

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Ваш

15 минут назад
Берия, в зак солидарности с героическим белогвардейским движением. Наша любимая власть защитит нас от краснопузых!!
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Ваш

26 минут назад
Ничего страшного... Я все равно уже двадцать лет из дома не выхожу. В знак протеста
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Билли Кид

27 минут назад
Берия, в знак солидарности с белорусским народом, против узурпатора Лукашенко. Это же очевидно
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Это наши власти не замечают или делают вид.

28 минут назад
А посмотрите что творят транспортники, сократили в се пригородные рейсы. В деревни стало просто кошмар добираться на общественных автобусах. В основном сделали по 2-3 рейса. Зато для москвичей сделано дополнительные рейсы в пригород и продлили расписание. Зато опять из автовокзала сделали секондхенд отдав под аренду ярмарку. Но выход на перон запрещён для провожающих. Это же абект повышенной опасности, и опять власти города якобы не в курсе? Да и места для такого вида там не достаточно. Эту ярмарку рекламируют по телевизору. ЧТО ДЛЯ ТАКОГО МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТ У НАС МАЛО ПОЛОВИНО ГОРОДОДСКИХ ПОСТРОЕК ПУСТУЮТ И ПРЕДЛАГАЮТ АРЕНДУ.
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Берия

45 минут назад
У меня один вопрос, почему спуск на Театральной украшен ещё и белыми флагами?, Ведь наши деды вроде не сдавался!
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Билли Кид

46 минут назад
Астанавитесь же уже
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Игорь

сегодня, 08:48
Чем дальше, тем хуже. Чем хуже, тем параднее.
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