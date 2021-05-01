42 минуты назад
В Липецкой области сухо и до +22
2 мая Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +20 до +22 градусов.
День 2 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году — 5 градусов мороза.
Николай Прокладкин
Котэ