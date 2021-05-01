Общество

42 минуты назад

В Липецкой области сухо и до +22

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#погода
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В Липецкой области сухо и до +22

2 мая Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +20 до +22 градусов.

День 2 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году — 5 градусов мороза.
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#погода
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Комментарии (2)

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Николай Прокладкин

17 минут назад
А главное- сухо!
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Котэ

38 минут назад
Кушать все равно нечего...
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