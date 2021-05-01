Общество

58 минут назад

Два липецких школьника победили во всероссийской олимпиаде

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#олимпиада
Два липецких школьника победили во всероссийской олимпиаде

Еще 11 человек стали призерами.

Накануне завершился заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. От Липецкой области в ней участвовали 38 человек из 21 школы.

Два участника представляли регион на олимпиаде сразу по двум предметам: Анна Дюбарь (11 класс, школа № 20 города Липецка) — экология и биология и Александра Найденова (11 класс, гимназия № 64 города Липецка) — история и литература.

Большинство участников олимпиады были из Липецка, трое из Ельца, по одному участнику выставили школы Долгоруковского, Добринского и Тербунского районов.

— По итогам олимпиады в копилке достижений Липецкой области две победы (химия, информатика), 11 званий призёров (химия, французский язык, итальянский язык, технология, информатика, литература, экология, география, немецкий язык). Это составляет 34% от общего количества участников из Липецкой области, — рассказали в «Центре поддержки одаренных детей «Стратегия»
313
#олимпиада

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