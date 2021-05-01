Общество
19 минут назад
Липчане несут куличи, чтобы освятить их в храмах
В Великую Субботу к церквям начали выстраиваться очереди.
Около храма Преображения Господня выставили столы. На них прихожане кладут куличи, пасхи и крашеные яйца. Как только батюшка освятит пасхальную снедь, липчане уходят, а их место тут же занимают другие. Народ все время подходит, но толчеи нет.
В этом году священники сами настоятельно позвали липчан в церкви. Накануне Пасхи на официальном сайте первого Липецкого благочиния появилось предупреждение о том, что якобы освященные в местах производства и торговли пасхальные куличи не имеют канонической силы. А освящать их надо исключительно в приходах православных храмов в Великую Субботу и на праздник Пасхи.
Однако в прошлом году, когда в России началась коронавирусная эпидемия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих самостоятельно совершать благословение куличей.
В этом году священники сами настоятельно позвали липчан в церкви. Накануне Пасхи на официальном сайте первого Липецкого благочиния появилось предупреждение о том, что якобы освященные в местах производства и торговли пасхальные куличи не имеют канонической силы. А освящать их надо исключительно в приходах православных храмов в Великую Субботу и на праздник Пасхи.
Однако в прошлом году, когда в России началась коронавирусная эпидемия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих самостоятельно совершать благословение куличей.