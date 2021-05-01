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19 минут назад

Липчане несут куличи, чтобы освятить их в храмах

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#кулич #Пасха
Липчане несут куличи, чтобы освятить их в храмах

В Великую Субботу к церквям начали выстраиваться очереди.

Около храма Преображения Господня выставили столы. На них прихожане кладут куличи, пасхи и крашеные яйца. Как только батюшка освятит пасхальную снедь, липчане уходят, а их место тут же занимают другие. Народ все время подходит, но толчеи нет.





В этом году священники сами настоятельно позвали липчан в церкви. Накануне Пасхи на официальном сайте первого Липецкого благочиния появилось предупреждение о том, что якобы освященные в местах производства и торговли пасхальные куличи не имеют канонической силы. А освящать их надо исключительно в приходах православных храмов в Великую Субботу и на праздник Пасхи.

Однако в прошлом году, когда в России началась коронавирусная эпидемия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих самостоятельно совершать благословение куличей.
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#кулич #Пасха

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