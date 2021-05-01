За продажу пива несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело

С 15 по 26 апреля полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Алкоголь и закон».

Полицейские проверили 1 162 объектов, в том числе 10 предприятий-производителей, 6 оптовых организаций, 685 организаций розничной сети, 223 гаража, 238 киосков.



— Пресечено 182 административных правонарушения, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции, изъято 694 литра алкогольной и спиртосодержащей жидкости. Досмотрено 3 619 транспортных средств, из них: легковых автомобилей — 2777, грузовых автомобилей — 670, автобусов — 172, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



В отделы полиции доставили шесть граждан, перевозивших алкогольную продукцию с признаками контрафактности.



Возбуждено четыре уголовных дела, из которых одно — по факту продажи пива несовершеннолетнему лицом, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение в Чаплыгинском районе. Три уголовных дела по фактам приобретения, хранения и перевозки немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а Липецком районе.