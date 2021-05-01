Происшествия

41 минуту назад

За продажу пива несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело

4 246
#полиция
За продажу пива несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело

С 15 по 26 апреля полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Алкоголь и закон».

Полицейские проверили 1 162 объектов, в том числе 10 предприятий-производителей, 6 оптовых организаций, 685 организаций розничной сети, 223 гаража, 238 киосков.

— Пресечено 182 административных правонарушения, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции, изъято 694 литра алкогольной и спиртосодержащей жидкости. Досмотрено 3 619 транспортных средств, из них: легковых автомобилей — 2777, грузовых автомобилей — 670, автобусов — 172, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В отделы полиции доставили шесть граждан, перевозивших алкогольную продукцию с признаками контрафактности.

Возбуждено четыре уголовных дела, из которых одно — по факту продажи пива несовершеннолетнему лицом, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение в Чаплыгинском районе. Три уголовных дела по фактам приобретения, хранения и перевозки немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а Липецком районе.
4 246
#полиция

Комментарии (4)

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Игорь

10 минут назад
Это несовершеннолетнего нужно судить за желание употребить легальный жидкий наркотик.
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Денис

17 минут назад
А смысл у него брать?, ночью можно дороже чем в пятёре и перёкрестке продавать
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А смысл у него брать?

28 минут назад
Соседи, если в пятёре и перекрёстке дешевле
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Соседи

33 минуты назад
Пока не снесете киоск у Студгородка, 25, о так называемой, борьбе нет и речи. Смуглый хозяин торгует пойлом- но через открытую дверь! Таскает пиво, например, их перекресточка или пятеры и наваривает свыше
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