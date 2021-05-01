Общество
сегодня, 12:20
С 3 мая в районе Педагогического университета ограничат движение
Сотрудники липецкого филиала компании «Квадра» будут ремонтировать ветхий участок теплосети.
В районе улицы Студеновская с 21.00 3 мая до 22.00 8 мая ограничат движение автотранспорта. На время проведения работ будет открыт проезд только по одной полосе в каждом направлении, сообщили в пресс-службе энергокомпании.
Ремонтные работы согласованы с управлением главного смотрителя Липецка, а новая временная схема дорожного движения — с городским отделом ГИБДД УМВД России.
Ремонтные работы согласованы с управлением главного смотрителя Липецка, а новая временная схема дорожного движения — с городским отделом ГИБДД УМВД России.
Гость
Кэп Очевидность
Водитель кобылы
Ха-ха
097
н-дя