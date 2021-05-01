С 3 мая в районе Педагогического университета ограничат движение

Сотрудники липецкого филиала компании «Квадра» будут ремонтировать ветхий участок теплосети.

В районе улицы Студеновская с 21.00 3 мая до 22.00 8 мая ограничат движение автотранспорта. На время проведения работ будет открыт проезд только по одной полосе в каждом направлении, сообщили в пресс-службе энергокомпании.



Ремонтные работы согласованы с управлением главного смотрителя Липецка, а новая временная схема дорожного движения — с городским отделом ГИБДД УМВД России.