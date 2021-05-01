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С 3 мая в районе Педагогического университета ограничат движение

6 688
#ремонт #дорога
С 3 мая в районе Педагогического университета ограничат движение

Сотрудники липецкого филиала компании «Квадра» будут ремонтировать ветхий участок теплосети.

В районе улицы Студеновская с 21.00 3 мая до 22.00 8 мая ограничат движение автотранспорта. На время проведения работ будет открыт проезд только по одной полосе в каждом направлении, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Ремонтные работы согласованы с управлением главного смотрителя Липецка, а новая временная схема дорожного движения — с городским отделом ГИБДД УМВД России.
6 688
#ремонт #дорога

Комментарии (6)

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Гость

5 минут назад
Это хорошо, потом кусок асфальта среди ям появится.
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Кэп Очевидность

17 минут назад
А давайте вообще проезд в городе на лето перекроем? Для профилактики? Как Квадра горячую воду перекрывает?
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Водитель кобылы

17 минут назад
... уважаемые, не забывайте заблаговерно включать свои поворотники
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Ха-ха

33 минуты назад
А в правой полосе, как стояли, так и будут стоять остолопы. Да ещё автобусы в карман не заезжают. Вот, веселуха будет на подъем!
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097

41 минуту назад
Сколько можно ковыряться в одном и том же месте смех
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н-дя

54 минуты назад
Лучше пусть сейчас ремонтируют,чем зимой.
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