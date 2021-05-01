Рабочие украли металл и еду

Они вывезли это с завода, на котором работали.

В полицию 17 апреля обратился начальник службы безопасности одного из заводов, расположенного на территории Правобережного района Липецка. Он рассказал, что охранники при выезде с территории завода остановили «ГАЗель», в которой ехали два рабочих.



Возможно, под предлогом вывоза утилизированной продукции сотрудники совершили кражу металла, строительных инструментов и продуктов питания с завода. Общая сумма ущерба составила 55 800 рублей.



Полицейские, выехав на место, задержали злоумышленников и доставили в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего, а похищенное изъяли.



— Следователем отдела по расследованию преступлений отделом полиции № 5 УМВД России по Липецку в отношении 62 и 64-летнего работников завода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»), — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Фото: пресс-служба УМВД России по Липецкой области

