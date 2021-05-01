Происшествия

28 минут назад

Рабочие украли металл и еду

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#кража #полиция
Рабочие украли металл и еду

Они вывезли это с завода, на котором работали.

В полицию 17 апреля обратился начальник службы безопасности одного из заводов, расположенного на территории Правобережного района Липецка. Он рассказал, что охранники при выезде с территории завода остановили «ГАЗель», в которой ехали два рабочих.

Возможно, под предлогом вывоза утилизированной продукции сотрудники совершили кражу металла, строительных инструментов и продуктов питания с завода. Общая сумма ущерба составила 55 800 рублей.

Полицейские, выехав на место, задержали злоумышленников и доставили в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего, а похищенное изъяли.

— Следователем отдела по расследованию преступлений отделом полиции № 5 УМВД России по Липецку в отношении 62 и 64-летнего работников завода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»), — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Липецкой области
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#кража #полиция

Комментарии (2)

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Гость

4 минуты назад
Уже и на еду денег не хватает!
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дед

10 минут назад
Благодаря буржуем,цены на металл поднялись в 2 раза.Благо ФАС завело дело по трем металлургическим компаниям,в том числе и на липецкую.
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