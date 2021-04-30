9 мая в местах массового пребывания липчан ограничат продажу спиртного

9 мая в Липецке на площади Героев, Городище, Бахановом саду, парках Победы, Нижнем и Металлургов, парке Свободный Сокол, у городского ДК, Дворцов культуры «Матыра», «Рудничный», «Шахтинский», «Луч», «Студёновский», «ДК ул.Одоевского, и «ДК ул.Писарева» пройдут массовые мероприятия.



Согласно действующему законодательству продажа спиртного у мест массового пребывания граждан будет ограничена за два часа до заявленного времени начала мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

