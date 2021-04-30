Общество

30 минут назад

9 мая в местах массового пребывания липчан ограничат продажу спиртного

2 175
#алкоголь
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9 мая в местах массового пребывания липчан ограничат продажу спиртного
9 мая в Липецке на площади Героев, Городище, Бахановом саду, парках Победы, Нижнем и Металлургов, парке Свободный Сокол, у городского ДК, Дворцов культуры «Матыра», «Рудничный», «Шахтинский», «Луч», «Студёновский», «ДК ул.Одоевского, и «ДК  ул.Писарева» пройдут массовые мероприятия. 

Согласно действующему законодательству продажа спиртного у мест массового пребывания граждан будет ограничена за два часа до заявленного времени начала мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#алкоголь
1

Комментарии (2)

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007

14 минут назад
Самогонишко с сабой принисем и будем употреблять для пущего вяселья пока нас не примуть
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Алкан с ЛТЗ

15 минут назад
Я свойскую...
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