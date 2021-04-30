Жители тербунского села боятся на майских каникулах остаться без воды

Хотя только вчера им обещали, что теперь «исключены перебои с давлением в сети и отсутствие воды».

Жители села Васильевна Тербунского района опасаются, что на майские праздники они останутся без воды. На отсуствие воды они жалуются в редакцию GOROD48 уже второй раз за эту неделю.



- Деревня Васильевка Тербунского района вторую неделю лишена воды, - сообщила жительница села Людмила Крюкова во вторник, 27 апреля. - Из-за отсутствия давления не работают котлы отопления, дома стоит холод. С 19 апреля мы бьёмся во все инстанции. Мы обращались последовательно в ЕДС, тербунский водоканал, и.о. генерального директора липецкого водоканала, на портал «Развиваем Липецкую область вместе», писали в Инстаграм и.о. главе района и в ЦУР. Впереди длинные майские праздники и на нас снова наплюют. Воды нет на улице 8 Марта, это 46 домов и около сотни жителей!



GOROD48 обратился за комментарием в пресс-службу ОГУП «Липецкоблводоканал», но оказалось, что в среду 28 апреля воду уже дали, заменили насосное оборудование — установили новое, с увеличенной производительностью. И только вчера «Липецкоблводоканал» официально об этом сообщил на своей странице в Инстаграм, резюмировав: «Качество водоснабжения значительно улучшилось, исключены перебои с давлением в сети и отсутствие воды».



Но сегодня в редакцию снова пожаловались.



- Воды нет снова. Говорят, обращаться после праздников. 10 дней без возможности нормально помыться и постирать вещи, - сообщает Людмила Крюкова.



В пресс-службе областного канала уверяют: никто не бездействует и окончания праздников для начала устранения проблемы ждать не будут.



- В селе Васльевка Тербунского района проживают 158 абонентов ОГУП «Липецкоблводоканал», - сообщили в пресс-службе. - За апрель по селу Васильевка в ЦДС поступило 10 жалоб, 8 из них были исполнены (28 апреля осуществлялась замена насосного оборудования), две оставшиеся заявки поступили 30 апреля. По вновь поступившему обращению от 30 апреля электрики Тербунского комплекса выехали для проверки работы автоматики и обследования сети водопровода. По результатам обследования будет принято решение по дальнейшим работам по данному адресу. Абоненты и администрация сельского поселения в обязательном порядке будут проинформированы о возможности подвоза воды. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам.