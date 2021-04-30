Общество

41 минуту назад

Светофоры на улице Космонавтов не работают из-за повреждения электросети

4 271
#светофор #дорожное движение
1
Светофоры на улице Космонавтов не работают из-за повреждения электросети

Завершить ремонт планируют к 18:00.

Сегодня днем на участке улицы Космонавтов в Липецке перестали работать светофоры. Временное отключение связано с ремонтом сети электроснабжения, сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК».

- Сейчас устраняют повреждение на электрических сетях, в результате которого временно прекращено электроснабжение на улицах Космонавтов, Вермишева, Фабрициуса, Звездной, Филипченко, Берзина и 9 микрорайон, - уточнили в пресс-службе АО «ЛГЭК».

Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 18:00.
4 271
#светофор #дорожное движение
1

Комментарии (4)

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valerafromsplus

17 минут назад
Animal planet., ты там в логу неподалёку выгуливаешь своих сородичей младших?
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valerafromsplus

18 минут назад
Animal planet., ах вот, ты где живёшь!
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Animal planet.

27 минут назад
Уже дали свет.
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Житель

28 минут назад
На Вермишева свет дали
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