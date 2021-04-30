Светофоры на улице Космонавтов не работают из-за повреждения электросети

Завершить ремонт планируют к 18:00.

Сегодня днем на участке улицы Космонавтов в Липецке перестали работать светофоры. Временное отключение связано с ремонтом сети электроснабжения, сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК».



- Сейчас устраняют повреждение на электрических сетях, в результате которого временно прекращено электроснабжение на улицах Космонавтов, Вермишева, Фабрициуса, Звездной, Филипченко, Берзина и 9 микрорайон, - уточнили в пресс-службе АО «ЛГЭК».



Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 18:00.