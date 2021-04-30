В Задонском районе ищут председателя суда

Объявлен сбор заявок на должность.

Квалификационная коллегия судей Липецкой области объявила об открытии вакансии председателя Задонского районного суда. Документы от претендентов на должность принимают до 28 мая. Сейчас должность председателя Задонского района занимает Сергей Парахин.



- Однако Квалификационная коллегия судей Липецкой области рекомендовала его ранее на должность председателя Правобережного районного суда г. Липецка. Сейчас его документы находятся на рассмотрении в администрации Президента РФ. Участвовать же в двух конкурсах одновременно кандидат не имеет права, - сообщили GOROD48 в ККС Липецкой области.



Сергей Парахин был назначен на должность председателя Задонского района указом Президента РФ №411 от 10 августа 2015 года. В 2021 году истекает шестилетний срок его полномочий. Сергею Парахину 50 лет. Родился в селе Покровское Тербунского района. В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Начал свою карьеру судьи в мировом суде Октябрьского района Липецка в 2007 году, с 2011 года работал судьей в Правобережном районном суде.





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