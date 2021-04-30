В России
51 минуту назад
В Кемерове сожгли несколько домов
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Утром 30 апреля в Кемерово сгорели несколько садовых домов. По предварительным данным, здания подожгли.
Как сообщает VSE42.RU, дома загорелись около шести утра в садовом товариществе «Заря». К прибытию на место первого пожарного подразделения четыре дачных дома горели открытым пламенем.
В результате пожара у двух садовых домов обгорели стены внутри и снаружи, сгорели и обрушились крыши, еще два дома сгорели полностью.
По предварительным данным, причиной случившегося стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества. В результате пожара никто не пострадал.
В результате пожара у двух садовых домов обгорели стены внутри и снаружи, сгорели и обрушились крыши, еще два дома сгорели полностью.
По предварительным данным, причиной случившегося стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества. В результате пожара никто не пострадал.
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