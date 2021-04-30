Игорь Артамонов собирается поднять уровень детской медицины до столичных стандартов

Липецкий губернатор договорился с мэром Москвы о всеобъемлющей помощи региону в этом направлении.

Сегодня Игорь Артамонов посетил детскую поликлинику при больнице «Липецк-Мед» и филиал Грязинской ЦРБ в поселке Матырский.Игорь Артамонов выбрал медицину как один из своих приоритетов сразу же, как осенью 2018 года был назначен и.о. губернатора. Приоритет этот подсказала жизнь - на качество медицинских услуг не жаловался только ленивый.Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» в поселке ЛТЗ стала одним из самых посещаемых губернатором медицинским учреждением. И если в первый визит на голову главы региона с прохудившейся крыши капала вода, то сейчас даже предвзятый критик признает, что в материальном отношении детская поликлиника для шести тысяч детей и взрослая для 26,5 тысячи горожан при больнице выглядят почти безукоризненно. Ведь в 2019 году по настоянию Игоря Артамонова эти здания, в которых никогда с момента их строительства не было ремонта, впервые за 30 лет прошли внутренний апгрейд, на что было потрачено 28 млн рублей.Главврач больницы «Липецк-Мед» Юлия Агапова с удовольствием провела губернатора по обновленным коридорам и кабинетам обеих поликлиник. Особенно хороша, конечно, детская - со светлым холлом, залитым солнечным светом из больших окон, с новой регистратурой, кардинально отличающейся от привычных липчанам, с игровой зоной.Однако губернатор не захотел быть свадебным генералом. Поставив цель научить медиков передовым технологиям отношения к клиентам, которые предполагают всевозможные формы обратной связи, Игорь Артамонов при посещении лечебно-профилактических учреждений целенаправленно проверяет решение этой задачи их администрациями. По такому же сценарию прошел и этот визит.Подставив запястье под луч бесконтактного термометра, глава региона попросил дежурного администратора отнестись к нему как пациенту и поинтересовался его порядком действий.- Доброе утро! - сказала ему женщина в белом халате.- Это первое правильное действие. А второе?- С какой целью вы обратились в поликлинику? - спросила у посетителя медсестра.- Да. Хорошо. А потом?А потом возникла пауза. Которую прервала главврач:- Надо сообщить мои контакты и моих заместителей.- Жулики вы! - рассмеялся губернатор. - Да, после приветствия необходимо показать пациенту контакты для обращений с жалобами и предложениями.Об этом во всей лечебно-профилактической сети региона всем все известно. Так, в поликлинике Юлии Агаповой все известные способы обратной связи на виду. На входе и выходе из поликлиники и на всех ее этажах висят стенды с QR-кодами сайта учреждения, его аккаунтами в соцсетях, телефонами администрации. Вот только выяснилось, что этими формами липчане почти не пользуются. Ни матери с детьми, ни пациенты взрослой поликлиники. Как ни допытывался губернатор, каким образом можно связаться с администрацией больницы, кроме телефона регистратуры 37-07-25 никто не знал ни о каких иных способах привлечения медиков к своим проблемам. Впрочем, и этим видом связи пациенты главврача больницы особо не напрягают - в день Юлия Агапова получает всего три-четыре звонка.- Эта системная проблема. Не только ваша, - успокоил губернатор явно взволнованную Юлию Агапову. - Нерешаемых проблем нет. Нужно просто продолжить учиться.Игорь Артамонов попенял начальнику облздрава Юрию Шуршукову на то, что он лично, выходит, не уделяет такой работе достаточного внимания:- Раз люди не знают, куда обращаться, у них может копиться злость и потом выплескиваться. А почему они не знают, куда обращаться? Потому что Юрий Юрьевич не выполнил еще моего указания.Новый ремонт губернатор оценил, но все же указал Юлии Агаповой на несколько недостатков: обшарпанную загородку для цветов на одном из этажей поликлиники, на мрачные цвета дверей и на… белые халаты медперсонала.- Я до сих пор нахожусь под впечатлением московской поликлиники, куда два дня назад меня водил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. В Москве врачи сами выбирают себе расцветку и фасоны одежды, мебель, и все это - за счет бюджета.Глава региона сообщил, что попросил мэра Москвы помочь детской медицине региона методологически и технологически с тем прицелом, чтобы липецкие поликлиники соответствовали столичному стандарту:- Мы должны тянуться к лучшим практикам. Съездите, поучитесь, что можно сделать со стенами, полами, головой! И у нас теперь такая возможность появилась. Нам согласились помочь.Глава региона дал задание Юрию Шуршукову обеспечить администрациям детских медучреждений возможность побывать в Москве и увидеть столичный опыт собственными глазами. А вице-губернатору Александру Ильину Игорь Артамонов предложил подумать над тем, как приблизить ремонт фасада детской поликлиники при больнице «Липецк-Мед», запланированный на 2023 год. Если в облздраве есть проект и сметы, то почему бы не договориться с Минздравом о выделении на это 43 млн рублей раньше?В поликлинике филиала Грязинской ЦРБ в поселке Матырский выяснилось, что ее посетители жалуются на две вещи: отсутствие оториноларинголога и на свою прикрепленность к Грязям. По мнению губернатора, обе проблемы решаемы. Игорь Артамонов предложил главврачу больницы Казиму Кадирову за счет внутренних резервов изыскать средства на полноценную ставку лора, а вице-губернатору Александру Ильину «купить» этого специалиста за пределами региона (в регионе действуют программы финансового привлечения в область необходимых специалистов).- Если жители поселка говорят, что им лучше ездить в Липецк, что им так дешевле, то почему бы не прикрепить поликлинику в Матырском к одной из больниц областного центра? Я не вижу в этом большого труда, - сказал губернатор.