В России

23 минуты назад

Российские власти не собираются сокращать новогодние выходные из-за продления майских

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#выходные

Никаких решений о сокращении новогодних выходных из-за продления майских в Кремле не принималось.

Долгие майские выходные в 2021 году вряд ли подлежат компенсации за счет других праздничных дней, в том числе новогодних, никаких решений на этот счет нет, - рассказала РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не сократят ли будущие январские каникулы из-за решения продлить майские.

По его словам, никаких решений на этот счёт не принималось.

"Нет, ничего не обсуждалось на этот счет", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема сокращения новогодних праздников, в том числе в администрации президента.

Ранее предложение продлить майские праздники за счет дней между ними российскому лидеру Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент РФ идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
39
#выходные

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