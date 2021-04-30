В России
23 минуты назад
Российские власти не собираются сокращать новогодние выходные из-за продления майских
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Никаких решений о сокращении новогодних выходных из-за продления майских в Кремле не принималось.
Долгие майские выходные в 2021 году вряд ли подлежат компенсации за счет других праздничных дней, в том числе новогодних, никаких решений на этот счет нет, - рассказала РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не сократят ли будущие январские каникулы из-за решения продлить майские.
По его словам, никаких решений на этот счёт не принималось.
"Нет, ничего не обсуждалось на этот счет", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема сокращения новогодних праздников, в том числе в администрации президента.
Ранее предложение продлить майские праздники за счет дней между ними российскому лидеру Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент РФ идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
"Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не сократят ли будущие январские каникулы из-за решения продлить майские.
По его словам, никаких решений на этот счёт не принималось.
"Нет, ничего не обсуждалось на этот счет", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема сокращения новогодних праздников, в том числе в администрации президента.
Ранее предложение продлить майские праздники за счет дней между ними российскому лидеру Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент РФ идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
39