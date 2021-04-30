сегодня, 11:15
ФСБ задержала адвоката Ивана Павлова
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в московской гостинице адвоката Ивана Павлова в рамках уголовного дела.
"У главы К 29, адвоката Ивана Павлова, проходит обыск в номере гостиницы в Москве по адресу Бауманская, 54. Одновременно ломают дверь IT-специалисту Команды 29 Игорю Дорфману в Санкт-Петербурге. Он перестал отвечать на звонки. Иван Павлов задержан", - говорится в Телеграм организации.
Павлова задержали по делу о разглашении данных предварительного расследования (ст. 310 УК), - написал в Facebook адвокат Евгений Смирнов.
О разглашении данных по какому делу идет речь, неизвестно, - рассказал РБК Смирнов.
По этой статье главе правозащитного проекта "Команда 29" может грозить наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 3 месяцев.
В гостиничном номере Павлова продолжается обыск, - сообщил Смирнов. По его словам, на месте работают следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативные сотрудники ФСБ.
Дело находится в производстве СК РФ. Согласно законодательству, адвокат является спецсубъектом - возбудить и расследовать дело против него может только Следственный комитет России.
"Также проводятся обыски в квартире Ивана в Петербурге и в других местах, но пока не буду говорить", — рассказал Смирнов. В пресс-службе "Команды 29" сообщили, что "представители силовых структур" в Санкт-Петербурге выломали дверь у ИТ-менеджера "Команды 29" Игоря Дорфмана.