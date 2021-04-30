Долги «СУ-5» продают за 1% номинала

Причина — вероятные проблемы с возможностью получить деньги от должника.

Конкурсный управляющий по делу о банкротстве застройщика «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» объявил повторные торги на права требования, которые закреплены за компанией. Аукцион по перепродаже долгов перед застройщиком запланирован на 7 июня.



В один лот объединены права требований к юридическим и физическим лицам. Так, только «СУ-5 Трест «Липецкстрой» задолжал банкроту почти 42,3 млн рублей. Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года. Еще 46 млн рублей банкроту должны организации, в том числе - 66 994 рублей задолженности садоводческого товарищества «Заря». Около 250 000 рублей разорившемуся застройщику должно физическое лицо.



Стоимость всех перечисленных прав требований оценили 811 928 рублей, что составляет около 1% от суммы задолженностей. Заявки и задатки на торги уже принимают.



Банкротство «СУ - 5 Трест «Липецкстрой-М» было инициировано в 2018 году. Застройщик был признан банкротом в начале 2019 года. Компания с уставным капиталом в 110 000 рублей была «дочкой» «СУ-5», принадлежащей беглому бывшему депутату областного Совета Михаила Захарова. В дело о банкротстве, по данным арбитражного суда Липецкой области, вступили 49 юридических лиц. На момент открытия конкурсного производства за застройщиком числилось долгов на 1,4 млн рублей. При этом компания была закредитована. По данным бухгалтерского баланса, по состоянию на 30 сентября 2018 года балансовая стоимость основных средств должника составила 531 043 000 рублей, кредиторская задолженность – 538 015 000 рублей, заемные средства – 751 456 000 рублей, а убыток – 39 680 000 рублей.



«СУ - 5 Трест «Липецкстрой-М» было выдано разрешение на застройку микрорайона «Европейский». Финансовые проблемы преследуют компанию с 2017 года, аффилированные структуры группы компаний «СУ-5» одна за одной попадали в скандалы из-за заморозки строек. Следствие пришло к выводу, что руководство застройщика причастно к мошенничеству, им обмануто почти 2 000 дольщиков. Долгострои передали другим застройщикам, дольщики постепенно получают квартиры.

