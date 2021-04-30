Общество
12 минут назад
В Белоруссии забраковали елецкие огурцы из-за нитратов
Об этом предупреждают санитарные врачи.
Как сообщает Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии, среднеплодные гладкие огурцы «Мева» производства ООО «Тепличный комбинат» Елецкие овощи» не прошли проверку на содержание нитратов.
- В соответствии с протоколом испытаний образцов пищевой продукции государственного учреждения «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» огурцы не соответствовали требованиям по показателю «нитраты»: фактическое значение 450,0 ± 46,8 мг/кг, при требовании не более 400,0 мг/кг.
Образец огурцов, упакованных 15 апреля, был отобран в магазине «Евроопт» по адресу в городе Ельск Гомельской области на улице 50 лет СССР.