Общество

59 минут назад

По линии фронта пройдёт веломарафон

4 269
#День Победы
По линии фронта пройдёт веломарафон

8 мая в Тербунском районе проедутся «Дорогами победы».

Как сообщает тербунская районная газета «Маяк», 8 мая с 11:00 до 16:00 в Тербунском районе пройдёт веломарафон по линии фронта «Дороги победы».

Маршрут веломарафона протяженностью 20 км проложен по пересеченной местности от села Новосильское до военно-мемориального комплекса «Тербунский рубеж» в селе Озерки.

На маршруте предусмотрены две экскурсионные остановки у памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны - «Бородинский лес» и в селе Перекоповка Воронежской области.

Финальная точка веломарафона – Военно-мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» в селе Озерки. Здесь для участников марафона и гостей будет организованы места отдыха, «привал» с концертной программой и солдатской кашей.


На веломарафон приглашают всех желающих старше 6 лет.
4 269
#День Победы

Комментарии (4)

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Гость

6 минут назад
Какая линия фронта??? Мы на войне???
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Лавочница

34 минуты назад
Пропаганда милитаризма.
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Мизантроп

38 минут назад
Пропогандой отношение людей к властям неизменить. Что натворили куда катимся.
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Геннадий

45 минут назад
Мы не скейтах поедем .
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