По линии фронта пройдёт веломарафон

8 мая в Тербунском районе проедутся «Дорогами победы».

Финальная точка веломарафона – Военно-мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» в селе Озерки. Здесь для участников марафона и гостей будет организованы места отдыха, «привал» с концертной программой и солдатской кашей.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАЯК (@mayak48terbuny)

На веломарафон приглашают всех желающих старше 6 лет. На веломарафон приглашают всех желающих старше 6 лет.

Как сообщает тербунская районная газета «Маяк», 8 мая с 11:00 до 16:00 в Тербунском районе пройдёт веломарафон по линии фронта «Дороги победы».Маршрут веломарафона протяженностью 20 км проложен по пересеченной местности от села Новосильское до военно-мемориального комплекса «Тербунский рубеж» в селе Озерки.На маршруте предусмотрены две экскурсионные остановки у памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны - «Бородинский лес» и в селе Перекоповка Воронежской области.