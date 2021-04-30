ЭкоПром вывез 400 тонн листвы и веток за неделю!

В рамках двухмесячного субботника, объявленного главой администрации города Липецка, регоператор «ЭкоПром-Липецк» помогает городу с вывозом растительных отходов.

Сейчас самый разгар субботников! И, как следствие, на контейнерных площадках - горы листвы и веток. По правилам работы, за вывоз растительных отходов ответственность несет управляющая компания или администрация населенного пункта.



Но не все управляющие компании справляются с возросшими объемами отходов. Для того, чтобы наш город стал чище, «ЭкоПром-Липецк» безвозмездно направил спецтехнику для вывоза листвы и веток. Только за последнюю неделю регоператор вывез 400 тонн отходов, которые не относятся к коммунальным. Их сбор и транспортирование не включены в плату населения за обращение с ТКО.



Сейчас вся спецтехника и сотрудники компании работают в усиленном режиме без выходных. С 1 апреля Экопром помог вывезти растительные отходы с 350 контейнерных площадок города. На некоторые пришлось направлять по 2-3 единицы спецтехники.



«Просим жителей не складировать листву и ветви в контейнеры и бункеры для коммунальных отходов. Растительные отходы забирает отдельный мусоровоз или ломовоз, эти отходы нельзя размещать на полигоне для ТКО. Кроме того, попадая на сортировочные ленты, смет и листва выводят из строя оборудование сортировочной линии. Пакеты с листвой следует размещать рядом с контейнерами, в отсеке для крупногабарита», - прокомментировали в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».



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