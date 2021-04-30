Общество

29 минут назад

ЭкоПром вывез 400 тонн листвы и веток за неделю!

154
#ЭкоПром-Липецк

В рамках двухмесячного субботника, объявленного главой администрации города Липецка, регоператор «ЭкоПром-Липецк» помогает городу с вывозом растительных отходов.

Загрузка плеера

Сейчас самый разгар субботников! И, как следствие, на контейнерных площадках - горы листвы и веток. По правилам работы, за вывоз растительных отходов ответственность несет управляющая компания или администрация населенного пункта.

Но не все управляющие компании справляются с возросшими объемами отходов. Для того, чтобы наш город стал чище, «ЭкоПром-Липецк» безвозмездно направил спецтехнику для вывоза листвы и веток. Только за последнюю неделю регоператор вывез 400 тонн отходов, которые не относятся к коммунальным. Их сбор и транспортирование не включены в плату населения за обращение с ТКО.

Сейчас вся спецтехника и сотрудники компании работают в усиленном режиме без выходных. С 1 апреля Экопром помог вывезти растительные отходы с 350 контейнерных площадок города. На некоторые пришлось направлять по 2-3 единицы спецтехники.

«Просим жителей не складировать листву и ветви в контейнеры и бункеры для коммунальных отходов. Растительные отходы забирает отдельный мусоровоз или ломовоз, эти отходы нельзя размещать на полигоне для ТКО. Кроме того, попадая на сортировочные ленты, смет и листва выводят из строя оборудование сортировочной линии. Пакеты с листвой следует размещать рядом с контейнерами, в отсеке для крупногабарита», - прокомментировали в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».

PR

154
#ЭкоПром-Липецк

Еще в рубрике

Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Липецкая вечЁрка: отключение горячей воды, приговор участнику несанкционированной акции и мэр хочет ...
#вечЁрка #отключение горячей воды
3
Липецкая вечЁрка: отключение горячей воды, приговор участнику несанкционированной акции и мэр хочет ...

вчера, 20:21

Общество
На улице Катукова отключат свет
#отключения
3
На улице Катукова отключат свет

вчера, 17:15

Общество
На реставрацию гвоздики в Липецке собирают 230 тысяч рублей
#благоустройство
49
На реставрацию гвоздики в Липецке собирают 230 тысяч рублей

вчера, 16:46

Общество
А куличи-то неосвященные!
#Пасха
55
А куличи-то неосвященные!

вчера, 16:17

Общество
Липецкие дорожники обещают установить рекорд
#дороги #ремонт
43
Липецкие дорожники обещают установить рекорд

вчера, 15:55

Общество