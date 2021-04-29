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Липецкая вечЁрка: отключение горячей воды, приговор участнику несанкционированной акции и мэр хочет купить забор
Сегодня, 29 апреля, энергетики обнародовали график отключения горячей воды, распыливший в полицейских перцовый баллончик участник несанкционированной акции осужден на один год колонии-поселения, а мэр Евгения Уваркина пообещала выкупить у депутата горсовета Николая Двугрошева старый забор.
— Неужели они не видят прогноз погоды? Отопления нет, так еще и горячую воду хотят отключить. Ладно взрослые потерпят, а детям маленьким как быть? Неужели нельзя подвинуть график на тот период, когда хотя бы потеплеет на улице? — возмутился Житель Военного городка.
Энергетики поясняют, что испытания и ремонты теплосетей необходимы, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения потребителей зимой.
Имя 25-летнего Сергея Павлюткина стало известно липчанам, после акции в поддержку Алексея Навального. 23 февраля на Соборной площади он распылил в лицо полицейским газовый баллончик.
Сегодня Советский суд осудил его по статье «Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей» на один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Сергей Павлюткин признал вину.
Есть камень преткновения, а в Липецке появился забор преткновения. Предыстория такова, в начале апреля мэр Евгения Уваркина потребовала снести забор вьетнамского рынка Выяснилось, что забор считает своей собственностью депутат горсовета и бизнесмен Николай Двугрошев. И сносить забор он не торопится. Когда ограду попытались демонтировать, дело дошло до мордобоя с участием ЧОПа. А забор устоял.
Теперь Евгения Уваркина решила пойти другим путем, заявила, что готова как физлицо купить этот «архитектурный мусор», чтобы потом его снесли. Владелец забора Николай Двугрошев на предложение пока не ответил. Любопытно, сколько может стоить облезлый забор?
— Ставки можно ставить, кто кого, мэр депутата или депутат мэра, — написал Тотализатор.
— Одна власть напоролась на другую, реальную. Желание выкупить забор за свои деньги очень похоже на попытку откупиться, — высказал свое мнение другой комментатор.
Неожиданная новость пришла под вечер, священники вдруг призвали липчан быть бдительными. Оказывается куличи, которые якобы освещают в местах производства и продают в магазинах не имеют канонической силы! По правилам надо освещать куличи и яйца исключительно в приходах православных храмов.
При этом в прошлом году патриарх Кирилл благословил верующих даже самостоятельно освящать пасхальную снедь. Все боялись коронавируса. Пасха в 2020 году была 16 апреля, тогда за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19, не было ни одного умершего, а всего в регионе официально зафиксировали 96 заболевших. За последние сутки, по данным областного оперштаба, COVID-19 выявили у 65 человек. С начала эпидемии зафиксированы 29 775 случаев новой коронавирусной инфекции, 651 человек от COVID-19 умер.
— Нынче время тяжёлое, цены дорогие, не добирают наверное, — написал Артурчик.
Электорат