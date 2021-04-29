Происшествия
21 минуту назад
Служебная собака среагировала на содержимое бесхозной сумки у часовни Петра и Павла
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Оказалось, что в сумке находилась еда.
Служебная собака полиции среагировала на содержимое бесхозной сумки, найденной сегодня днем у часовни Петра и Павла на улице Карла Маркса в Липецке. Оказалось, что в сумке находилась еда.
Ранее в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, к часовне прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и других экстренных служб.
Ранее в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, к часовне прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и других экстренных служб.
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В шоке
Матушка Ефросинья
Кирилл Бельков