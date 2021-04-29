Происшествия

21 минуту назад

Служебная собака среагировала на содержимое бесхозной сумки у часовни Петра и Павла

3 587
#подозрительный предмет #еда
1
Служебная собака среагировала на содержимое бесхозной сумки у часовни Петра и Павла

Оказалось, что в сумке находилась еда.

Служебная собака полиции среагировала на содержимое бесхозной сумки, найденной сегодня днем у часовни Петра и Павла на улице Карла Маркса в Липецке. Оказалось, что в сумке находилась еда. 

Ранее в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, к часовне прибыли  полицейские, сотрудники Росгвардии и других экстренных служб.
3 587
#подозрительный предмет #еда
1

Комментарии (3)

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В шоке

4 минуты назад
Перекрыли всё к чертям! Езжайте как хотите
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Матушка Ефросинья

13 минут назад
Едой стали бросаться , совсем зажрались , свинья !!
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Кирилл Бельков

14 минут назад
Какой ужас
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