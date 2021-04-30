Доброе утро, Липецк!

На календаре 30 апреля, а это значит — впереди длинные весенние каникулы. Сегодня стоит постараться завершить все текущие дела и без забот смотреть в майские выходные - строить планы на отдых.

Погода



30 апреля и 2 мая Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, погода будет преимущественно без осадков. 1 мая через регион пройдет атмосферный фронт циклона с запада – пройдут небольшие и умеренные дожди.



В Липецке сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем будет от +16 до +18 градусов.



День 30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.



Дороги и транспорт



Для минимизации риска пробок из-за ремонта улицы Зегеля была установлена дополнительная светофорная секция на на улице Гагарина в районе остановки «Быханов сад». «Зелёная стрелка» теперь разрешает поворот на Липовскую из крайней правой полосы в то время, как для автомобилей, движущихся прямо, продолжает гореть красный.



ЛипецкЯндекс.Карты

В эти выходные будут работать «пасхальные» автобусы. Так, к Косыревскому кладбищу пассажиры смогут добраться от остановки «19 микрорайон», первый рейс отправится в 6:30. До кладбища в Казинке желающие смогут доехать специальными автобусами временного маршрута от остановочного пункта «Поселок Дачный», первый рейс отправится в 8:00. До кладбищ в поселках Новоселкино и Желтые Пески – от остановочного пункта «Автостанция Сокол», первый рейс отправится также в 8:00. Далее отправление автобусов будет осуществляться по мере наполнения салонов. Специальные автобусы будут работать до 14:00, подвижной состав для них возьмут с садоводческих маршрутов.



Бесплатный проезд



С1 по 31 мая для ветеранов войны проезд в общественном транспорте — автобусах и трамваях - будет бесплатным. Правило распространяется на все 449 маршрутов, работающих в регионе. Бесплатным проездом могут воспользоваться все категории ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также сопровождающие их граждане из расчета один сопровождающий на одного ветерана. Кроме того, с 3 по 12 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной также смогут бесплатно ездить на пригородном железнодорожном транспорте.



Последний срок



30 апреля истекает срок подачи налоговых деклараций за 2020 год. Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду. Но предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.



300 000 рублей на хорошее дело



Сегодня городское управлении внутренней политики завершает прием заявок от соискателей грантов на социально значимые проекты в сфере патриотического воспитания населения, создания условий для обеспечения безбарьерной среды, пропаганды здорового образа жизни. Максимальный размер гранта — 300 000 рублей. Справки по телефону 23-96-65.



Детские пособия



Из-за длинных майских каникул пособия перечислят заранее — подробнее в карусели поста.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)



«Чистые игры»



30 апреля состоится очередной плоггинг-забег. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет. Сегодня их к 10:00 ждут у школы №68. Организаторы предлагают создавать команды от двух до десяти человек. На старте всем выдадут перчатки и мусорные мешки.



Раритетный спецтранспорт



30 апреля в Липецке с размахом отметят 372-летие пожарной охраны России. В 10:00 начнется автопробег пожарной техники. От пожарной части на улице Московской колонна проследует по улице Катукова, проспекту Победы, улицам Первомайской, Советской, Фрунзе, центру города, потом по улицам Гагарина, Космонавтов, Яна Берзина, Стаханова и финиширует в парке Победы. В колонне будут как новейшие образцы пожарных автомобилей, так и раритетные машины, которые сейчас можно увидеть в только музее раритетных автомобилей.



Фестиваль лёгкой атлетики



Сегодня на стадионе «Металлург» в 15:00 начнется Фестиваль лёгкой атлетики. На старты выйдут участники от 2008 года рождения и старше. В программе соревнования: бег на дистанции от 100 до 1 500 метров, прыжки в высоту и в длину, метание копья, толкание ядра, бег с барьерами. На трибунах ждут зрителей.



Погружение в детство



30 апреля в 16:00 в городском историческом музее ( Октябрьская, 57) состоится открытие выставочного проекта «Мой детский сад». Здание музея имеет интересную историю – купеческий дом был переделан под реальное училище и городскую управу, затем - детский дом и детский сад №34, он находился здесь с конца 1950-х годов. Продолжением выставки «Мой детский сад» станет проект «Витрина напрокат», в рамках которого воспитанники детского дома и детского сада разных лет предоставят документы, предметы и воспоминания в текстовом, аудио- или видеоформате. Соучастником проекта можно стать до конца года. Справки по телефонам 78-28-20, 37-13-55 и 28-68-10.



Парковый сезон



1 мая в парках Липецка стартует творческий сезон: программа мероприятий.



1 мая



Парк «Сказка»

11:00 – 12:00. Детская спортивная программа «Стартуют все»



Нижний парк

14:00 – 16:00, главная сцена. Отчетный концерт вокально-инструментального ансамбля «Алые Паруса», программа «На встречу ветру»



2 мая



Парк Победы

18:00 – 19:00, ЦСО «Потешкино». Детская спортивная программа «Весна на старте»

18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь»

19:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона. Большой концерт кавер-группы



3 мая



Парк «Быханов сад»

11:00 – 12:00, амфитеатр. Детская спортивная программа «Стартуют все»



Парк Победы

18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь»





Парк Металлургов

17:00 – 18:00, возле сувенирной лавки. Детская спортивная программа «Веселые выходные»

18:00 – 19:00, у холма. Концерт Липецкого духового оркестра



Нижний парк

18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Все гости в парк». Липчан ждут номера от коллективов Городского дворца культуры, ДК «Рудничный», ДК «Матыра» и ДК «Шахтинский»

18:00 – 19:00, главная сцена. Концерт ансамбля русских народных инструментов «Мозаика»

18:00 – 19:00, площадка у фонтана «Липка». Концерт Народного духового оркестра



Парковая зона «Сокол»

18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Парк. Весна. Праздник». Творческие номера представят коллективы ДК «Сокол»



Справки по телефону 56-60-01.



«Поезд Победы»



«Поезд Победы» прибудет в Липецк 2 мая в 10:00. Состав пробудет на вокзале два дня. Вход в передвижной музей Великой Отечественной войны бесплатный, но обязательно нужна



Репетиция парада



6 мая в 10:00 на площади Героев состоится репетиция парада. Это приведёт к ограничению движения, о времени перекрытия и схемах объездов липчанам сообщат дополнительно.



Возложение цветов и гирлянды Славы 9 мая состоится на площади Героев. Здесь же пройдет и торжественный парад, в котором примут участие более 200 военнослужащих. Поздравлять ветеранов будут в максимально удобном и безопасном формате. Сотрудники соцзащиты привезут их на мероприятие, а после доставят домой.



К слову, ко Дню Победы городские учреждения запустили



Зарядка для мозгов



7 мая в онлайн-формате состоится IX Школьное Интеллектуальное Первенство Липецкой области. В этом году участники смогут не только ответить на вопросы, но и принять участие в VIII Кубке Липецкой области по спортивной «Своей игре» среди школьников. Для участия в турнире необходимо до 1 мая



Планы на каникулы



GOROD48 провел разведку боем и выяснил, куда можно отправиться в поездку в эти 10 дней. Мы нашли интересные локации в часе езды от Липецка.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @gorod48.ru



Майские. Вкусные. Твои



… шашлыки! Конечно, мы не могли обойти вниманием негласный символ майских каникул — барбекю на природе. Липчане уже делятся фирменными секретами лучшего мяса на огне.









30 апреля и 2 мая Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, погода будет преимущественно без осадков. 1 мая через регион пройдет атмосферный фронт циклона с запада – пройдут небольшие и умеренные дожди.В Липецке сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем будет от +16 до +18 градусов.День 30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.Для минимизации риска пробок из-за ремонта улицы Зегеля была установлена дополнительная светофорная секция на на улице Гагарина в районе остановки «Быханов сад». «Зелёная стрелка» теперь разрешает поворот на Липовскую из крайней правой полосы в то время, как для автомобилей, движущихся прямо, продолжает гореть красный.В эти выходные будут работать «пасхальные» автобусы. Так, к Косыревскому кладбищу пассажиры смогут добраться от остановки «19 микрорайон», первый рейс отправится в 6:30. До кладбища в Казинке желающие смогут доехать специальными автобусами временного маршрута от остановочного пункта «Поселок Дачный», первый рейс отправится в 8:00. До кладбищ в поселках Новоселкино и Желтые Пески – от остановочного пункта «Автостанция Сокол», первый рейс отправится также в 8:00. Далее отправление автобусов будет осуществляться по мере наполнения салонов. Специальные автобусы будут работать до 14:00, подвижной состав для них возьмут с садоводческих маршрутов.С1 по 31 мая для ветеранов войны проезд в общественном транспорте — автобусах и трамваях - будет бесплатным. Правило распространяется на все 449 маршрутов, работающих в регионе. Бесплатным проездом могут воспользоваться все категории ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также сопровождающие их граждане из расчета один сопровождающий на одного ветерана. Кроме того, с 3 по 12 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной также смогут бесплатно ездить на пригородном железнодорожном транспорте.30 апреля истекает срок подачи налоговых деклараций за 2020 год. Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду. Но предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.Сегодня городское управлении внутренней политики завершает прием заявок от соискателей грантов на социально значимые проекты в сфере патриотического воспитания населения, создания условий для обеспечения безбарьерной среды, пропаганды здорового образа жизни. Максимальный размер гранта — 300 000 рублей. Справки по телефону 23-96-65.Из-за длинных майских каникул пособия перечислят заранее — подробнее в карусели поста.30 апреля состоится очередной плоггинг-забег. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет. Сегодня их к 10:00 ждут у школы №68. Организаторы предлагают создавать команды от двух до десяти человек. На старте всем выдадут перчатки и мусорные мешки.30 апреля в Липецке с размахом отметят 372-летие пожарной охраны России. В 10:00 начнется автопробег пожарной техники. От пожарной части на улице Московской колонна проследует по улице Катукова, проспекту Победы, улицам Первомайской, Советской, Фрунзе, центру города, потом по улицам Гагарина, Космонавтов, Яна Берзина, Стаханова и финиширует в парке Победы. В колонне будут как новейшие образцы пожарных автомобилей, так и раритетные машины, которые сейчас можно увидеть в только музее раритетных автомобилей.Сегодня на стадионе «Металлург» в 15:00 начнется Фестиваль лёгкой атлетики. На старты выйдут участники от 2008 года рождения и старше. В программе соревнования: бег на дистанции от 100 до 1 500 метров, прыжки в высоту и в длину, метание копья, толкание ядра, бег с барьерами. На трибунах ждут зрителей.30 апреля в 16:00 в городском историческом музее ( Октябрьская, 57) состоится открытие выставочного проекта «Мой детский сад». Здание музея имеет интересную историю – купеческий дом был переделан под реальное училище и городскую управу, затем - детский дом и детский сад №34, он находился здесь с конца 1950-х годов. Продолжением выставки «Мой детский сад» станет проект «Витрина напрокат», в рамках которого воспитанники детского дома и детского сада разных лет предоставят документы, предметы и воспоминания в текстовом, аудио- или видеоформате. Соучастником проекта можно стать до конца года. Справки по телефонам 78-28-20, 37-13-55 и 28-68-10.1 мая в парках Липецка стартует творческий сезон: программа мероприятий.Парк «Сказка»11:00 – 12:00. Детская спортивная программа «Стартуют все»Нижний парк14:00 – 16:00, главная сцена. Отчетный концерт вокально-инструментального ансамбля «Алые Паруса», программа «На встречу ветру»Парк Победы18:00 – 19:00, ЦСО «Потешкино». Детская спортивная программа «Весна на старте»18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь»19:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона. Большой концерт кавер-группыПарк «Быханов сад»11:00 – 12:00, амфитеатр. Детская спортивная программа «Стартуют все»Парк Победы18:00 – 19:30, беседка на центральной аллее. Музыкальная программа «Играй гармонь»Парк Металлургов17:00 – 18:00, возле сувенирной лавки. Детская спортивная программа «Веселые выходные»18:00 – 19:00, у холма. Концерт Липецкого духового оркестраНижний парк18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Все гости в парк». Липчан ждут номера от коллективов Городского дворца культуры, ДК «Рудничный», ДК «Матыра» и ДК «Шахтинский»18:00 – 19:00, главная сцена. Концерт ансамбля русских народных инструментов «Мозаика»18:00 – 19:00, площадка у фонтана «Липка». Концерт Народного духового оркестраПарковая зона «Сокол»18:00 – 22:00, главная сцена. Открытие творческого сезона «Парк. Весна. Праздник». Творческие номера представят коллективы ДК «Сокол»Справки по телефону 56-60-01.«Поезд Победы» прибудет в Липецк 2 мая в 10:00. Состав пробудет на вокзале два дня. Вход в передвижной музей Великой Отечественной войны бесплатный, но обязательно нужна регистрация , которая начнётся 30 апреля.6 мая в 10:00 на площади Героев состоится репетиция парада. Это приведёт к ограничению движения, о времени перекрытия и схемах объездов липчанам сообщат дополнительно.Возложение цветов и гирлянды Славы 9 мая состоится на площади Героев. Здесь же пройдет и торжественный парад, в котором примут участие более 200 военнослужащих. Поздравлять ветеранов будут в максимально удобном и безопасном формате. Сотрудники соцзащиты привезут их на мероприятие, а после доставят домой.К слову, ко Дню Победы городские учреждения запустили серию онлайн-акций и подготовили концерты 7 мая в онлайн-формате состоится IX Школьное Интеллектуальное Первенство Липецкой области. В этом году участники смогут не только ответить на вопросы, но и принять участие в VIII Кубке Липецкой области по спортивной «Своей игре» среди школьников. Для участия в турнире необходимо до 1 мая подать заявку. GOROD48 провел разведку боем и выяснил, куда можно отправиться в поездку в эти 10 дней. Мы нашли интересные локации в часе езды от Липецка.… шашлыки! Конечно, мы не могли обойти вниманием негласный символ майских каникул — барбекю на природе. Липчане уже делятся фирменными секретами лучшего мяса на огне.