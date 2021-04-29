Липецкие дорожники обещают установить рекорд

В регионе начался сезон больших дорожных ремонтов: к осени в порядок приведут более 460 километров дорог. На ремонты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» из бюджетов всех уровней выделены 4 миллиарда 859 миллионов рублей.

По протяженности ремонтируемых трасс дорожники этом году ожидают рекордных показателей. За последние десять лет ремонтировали от 15 километров (в 2011 году) до 326 километров дорог (в 2020 году). А в этом году по плану — 460 километров. Ремонты запланированы во всех городах и районах области.— Дороги для ремонта выбираются с учетом их технического состояния. Один из показателей по выполнению национального проекта «Безопасные качественные дороги» — доля дорог, соответствующих нормативным показателям. Ежегодно по всем трассам проезжает дорожная лаборатория, которая снимает показатели ровности, дефектности, колейности. И с учетом технического состояния дорог составлен план ремонтов до 2024 года, — рассказал заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Александр Лыткин.В этом году в списке участков ремонта — 61 объект, техника вышла уже на десять. Кроме того, по нацпроекту в этом году реконструируют 2 участка трассы Липецк-Данков. Реконструкция — это более масштабный и дорогой ремонт с изменением геометрии дороги. В районе Сухой Лубны такая работа идет на 2-километровом участке. Сейчас подрядчик ООО «АРКС-7» прокладывает временную дорогу, чтобы не останавливать движение. Магистраль останется двухполосной, но ее основание усилят, а в местах примыканий второстепенных дорог добавят переходно — скоростные полосы.— На этом участке мы полностью поменяем покрытие, расширим проезжую часть и обочины, смонтируем ограждение и освещение. Эта дорога будет соответствовать второй категории, — рассказал заместитель генерального директора ООО «АРКС-7» Сергей Агофонов.Трассу Липецк-Данков частями реконструируют с 2013 года. Ее протяженность составляет 82 километра. К 2030 году дорогу планируется довести до 2-й технической категории полностью.После реконструкции вся трасса Липецк-Данков должна выглядеть так, как этот участок в районе Сырского Рудника, который сделали в 2020 году24-километровый участок Воскресеновское-Ивановка-Березовка-Данков в Данковском районе — один из первых, где весной появилась дорожная техника. Это самый протяженный региональный объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года. Стоимость ремонта составляет 292,2 миллиона рублей. Дорогу, по которой автомобилисты попадают на М4, чинит ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Сейчас здесь укладывают выравнивающий слой асфальта, покрытие будет двухслойным. Дорога важна еще и потому, что рядом с ней располагаются сразу два крупных туристических объекта: Шуховская башня в Полибино и белокаменный храм Дмитрия Солунского в Березовке, который считается архитектурной жемчужиной региона. Он построен в конце XIX века в память воинов, погибших на Куликовом поле.— Конечно, здесь и туристы едут, и очень много грузового транспорта на Москву, - говорит руководитель данковского подразделения ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Николай Пушкарёв. — Дорогу не ремонтировали 15 лет. Мы поменяем тут покрытие, установим барьерное ограждение, сделаем новую разметку, чтобы дорога была комфортной и более безопасной для движения. В планах на следующий год — ремонт еще 10 километров этой трассы, до границы с Тульской областью.Кроме национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе действует программа «Уникальные искусственные дорожные сооружения». По ней в этом году реконструируют мосты в Ельце и Данкове.Данковский сдали в 1960 году, он не был рассчитан на современную транспортную нагрузку. Сейчас работы на нем круглосуточно ведут 80 рабочих «Уваровской ПМК-22». На время реконструкции для удобства данковчан подрядчик возвел временный пешеходный мост. В начале апреля его затопило и повредило течением, но сейчас река Дон вошла в берега, а пешеходную переправу привели в порядок.— Паводок оказался стремительным. За полтора дня вода поднялась на четыре метра. Половодье немного притормозило работы, но из графика мы не выбились. Сейчас усиливаем опоры и готовимся к монтажу железобетонных балок, — рассказал начальник участка ООО «Уваровская ПМК-22» Александр Махановский.Старый мост разобран практически до основания. Затем его расширят примерно на метр, шире станет и пешеходная зона, а главное, увеличится несущая способность конструкции. Мостостроители добавят две опоры, а уже существующие сделают шире. Кроме этого заменят пролетные строения с железных на железобетонные. Сдать мост должны к концу года.Ремонтные работы на региональных дорогах завершат к концу октября. Срок гарантии на них составляет 4 года. Дорожное агентство Липецкой области каждую весну проводит комиссионный осмотр объектов нацпроекта прошлых лет. Если находятся гарантийные дефекты — подрядчик получает предписание и устраняет недостатки за свой счет. К работе по контролю качества будут привлекать и общественников.