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Водитель «семёрки» сбил пешехода и долгое время скрывался

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#ДТП
Водитель «семёрки» сбил пешехода и долгое время скрывался

44-летнего мужчину нашли и арестовали.

В Липецке арестовали 44-летнего мужчину, который совершил ДТП и долгое время скрывался. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 17 июля 2019 года около 21:00 на улице Водопьянова в Липецке произошло ДТП.

По версии следствия, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «ВАЗ-21074», водитель выехал на регулируемый пешеходный переход в районе дома №31А на улице Водопьянова на красный сигнал светофора и сбил пешехода.

Пешехода забросило на капот, он ударился о переднее стекло. Водитель применил экстренное торможение. Пешеход скатился с капота и упал на проезжую часть, а водитель несколько секунд постоял на месте ДТП, а потом решил с места происшествия скрыться. В зеркало заднего вида он заметил, как к пострадавшему начали подбегать люди, но всё равно продолжил движение.

Но на местном проезде машина оказалась в тупике, и там водителя догнали очевидцы ДТП, которые вызвали сотрудников ДПС. От медосвидетельствования водитель отказался, потому что не видел в нём смысла — был пьян.

Пешехода госпитализировали в травматологическое отделение больницы «Свободный Сокол» с переломом левого бедра со смещением и сотрясением мозга. На стационарном лечении он находился до 8 августа.

Подозреваемый в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП скрылся от полиции, и долгое время находился в розыске. 18 марта этого года мужчину нашли и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Водителю предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Уголовное дело направлено в суд.

44-летнему мужчине теперь грозит наказание до семи лет лишения свободы.
979
#ДТП

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