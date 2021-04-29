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В Кремле заявили об ответных мерах России на провокационные действия Чехии и Болгарии

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#Россия #Болгария #Чехия #провокация

Россия не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет мириться с тем, "что сейчас творят в Чехии" и в Болгарии, - передает Ura.ru.

"Без реакции подобные неприемлемые провокационные шаги и безосновательные обвинения в адрес России оставаться не будут", — рассказал Песков во время конференц-колла. Он имел в виду высылку дипломатов РФ из Болгарии и Чехии, а также обвинения россиян в подготовке взрывов в этих странах.

Представитель Кремля заявил, что Москва будет жестко действовать в своих интересах, и российские власти не допустят манипуляций со стороны европейских стран.

"Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем", — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, это касается Прибалтийских стран и других государств, которые выразили Праге и Софии свою солидарность.

Чехия в середине апреля обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными, - передает РИА Новости.

В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.

Позже болгарская прокуратура сообщила, что шестеро россиян могут иметь отношение ко взрывам на заводах и военных складах в 2011, 2015 и 2020 годах. По словам главы МИД России, Сергея Лаврова, София подобными заявлениями решила перещеголять Чехию. В результате Болгария объявила двух сотрудников российского посольства персоной нон грата.

Словакия и страны Балтии из солидарности выслали сотрудников российских дипмиссий. Кроме того, США, Украина, Польша и Румыния сделали аналогичные шаги. Москва отвечает зеркально.

В некоторых случаях меры стали частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже. Также ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.
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#Россия #Болгария #Чехия #провокация

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