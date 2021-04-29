Происшествия

56 минут назад

Сокольского убийцу приговорили к 12 годам колонии строго режима

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#суд #убийство

Вместе с другом забил насмерть мужчину под камерами наблюдения.

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Судья Липецкого областного суда Татьяна Фролова приговорила личанина Дмитрия Бирюкова к 12 годам колонии строго режима за убийство группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж», части 2 стати 105 УК РФ) 33-летнего Максима Федика. Кроме того, Бирюков должен ввыплатить сестре погибшего Ольге Федик 65 тысяч рублей компенсации материального ущерба и  триста тысяч рублей компенсации морального вреда.

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Ольга Федик пришла на приговор убийцы брата.

По версии следствия, 30 мая 2020 года Дмитрий Бирюков вместе с сожительницей и знакомым Вадимом Шлыковым решил выпить вина. Тем более его друг предусмотрительно отобрал у кого-то коробку спиртного. До этого друзья успели употребить пиво и самогон.

Троица отправилась на стадион «Сокол». По пути они позвали с собой компанию из четверых человек, среди которых был 33-летний Максим Федик. Стадион оказался закрыт, поэтому все семеро перелезли через забор, обосновались на трибунах и начали выпивать. Около восьми вечера произошел конфликт, приведший к убийству.

Шлыков решил придраться к внешнему виду Максима Федика. Тот, в свою очередь, якобы нелестно отозвался в адрес собеседника. Следом последовала фраза «пойдем, поговорим», и неоднократно судимый Шлыков потянул Федика за одежду по лестнице трибун к беговым дорожкам. 
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Прокурор Владимир Федянин просил у суда 14 лет колонии строго режима для Бирюкова.
 
Максим Федик пытался хвататься за перила, падал, но Шлыков стащил его вниз. Его сопровождал Дмитрий Бирюков. Большую часть времени он наблюдал за тем, как Шлыков избивал Максима Федика. В какой-то момент также ударил лежащего на земле Федика ногой, как и его разъярённый товарищ.

До друзей Федика дошло, что совершается убийство, и, выбрав удачный момент, они покинули стадион. А Шлыков тем временем продолжал бить Федика и кричал ему «вставай». Когда Шлыков с Бирюковым и его сожительницей остались втроём, мужчины начали ликовать, выкрикивая футбольные кричалки. Они ещё не знали, что Федик умер.

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Дмитрий Бирюков намерен обжаловать приговор.

В ходе судебного разбирательства было доказано, Дмитрий Бирюков Федика не единожды, о чем говорили следы крови на его обуви. А сплоченность действий Бирюкова и Шлыкова доказывали множественные показания свидетелей. Каждый второй свидетель говорил, было похоже, что они хотели убить мужчину, настолько сильные удары наносились по голове несопротивляющегося человека.

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Судья Татьяна Фролова зачитывает приговор.

Часть драки записала камера наблюдения, установленная на стадионе. Она быстро разошлась по социальным сетям. 

До суда дожил только Дмитрий Бирюков. Его друг свел счеты с жизнью в следственном изоляторе. Дмитрий Бирюков не признавал вину, на протяжении всего следствия он утверждал, что ударил Федика только один раз.
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#суд #убийство

Комментарии (3)

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Да уж

4 минуты назад
а авторитет гля какой весь в наколках, да с голым торсом с сигаретой в зубах ну прям из 90
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Варавва

13 минут назад
Меня зовут Гиви..., за похороны видимо, ничего эти бродяги не отдадут, так как у латыша
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Меня зовут Гиви...

41 минуту назад
Мало дали. Что за компенсация 65 т.р.?
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