В Хлевенском районе жена сама сдала пьяного мужа инспекторам ГИБДД

Мужчина уехал из дома в 21:30, а на следующий день в 11:40 жена нашла его в застрявшей в сугробе машине.

Задонский районный суд вынес приговор жителю Хлевенского района, который будучи лишённым прав за вождение в нетрезвом виде снова сел за руль пьяным.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ранее житель Хлевенского района был лишён водительских прав и оштрафован на 30 000 рублей. У мужчины, страдающего алкогольной зависимостью второй степени и стоящего на учёте у нарколога с 2011 года, уже совсем скоро — в мае 2021 года должен был закончиться срок административной ответственности, но в феврале он снова сел за руль пьяным.



3 февраля в 21:30 он уехал из дома на машине своей жены, а на следующий день в 11:40 жена нашла его пьяным за рулём застрявшей в сугробе машины.



Как оказалось, нетрезвый мужчина не справился с управлением автомобиля «Лада» в районе деревни Нечаево, съехал с дороги, застряв в снегу, и буксовал там, пока его не выручила жена. Оказалась, выбраться из сугроба водитель не мог только потому, что был слишком пьян — женщина достаточно быстро смогла это сделать.



Домой за рулём возвращалась уже жена, мужчина сидел на пассажирском сиденье. Но по пути женщине встретился экипаж ГИБДД: она остановилась, рассказала сотрудникам полиции о случившемся — что муж сел за руль пьяным, и передала им супруга. Мужчину доставили в ГИБДД по Задонскому району, где он во всём сразу сознался и покаялся.



В отношении мужчины было возбуждено уже уголовное дело — по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В результате суд приговорил его к наказанию в виде 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.