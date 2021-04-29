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В Хлевенском районе жена сама сдала пьяного мужа инспекторам ГИБДД

7 820
#ГИБДД
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В Хлевенском районе жена сама сдала пьяного мужа инспекторам ГИБДД

Мужчина уехал из дома в 21:30, а на следующий день в 11:40 жена нашла его в застрявшей в сугробе машине.

Задонский районный суд вынес приговор жителю Хлевенского района, который будучи лишённым прав за вождение в нетрезвом виде снова сел за руль пьяным.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ранее житель Хлевенского района был лишён водительских прав и оштрафован на 30 000 рублей. У мужчины, страдающего алкогольной зависимостью второй степени и стоящего на учёте у нарколога с 2011 года, уже совсем скоро — в мае 2021 года должен был закончиться срок административной ответственности, но в феврале он снова сел за руль пьяным.

3 февраля в 21:30 он уехал из дома на машине своей жены, а на следующий день в 11:40 жена нашла его пьяным за рулём застрявшей в сугробе машины.

Как оказалось, нетрезвый мужчина не справился с управлением автомобиля «Лада» в районе деревни Нечаево, съехал с дороги, застряв в снегу, и буксовал там, пока его не выручила жена. Оказалась, выбраться из сугроба водитель не мог только потому, что был слишком пьян — женщина достаточно быстро смогла это сделать.

Домой за рулём возвращалась уже жена, мужчина сидел на пассажирском сиденье. Но по пути женщине встретился экипаж ГИБДД: она остановилась, рассказала сотрудникам полиции о случившемся — что муж сел за руль пьяным, и передала им супруга. Мужчину доставили в ГИБДД по Задонскому району, где он во всём сразу сознался и покаялся.

В отношении мужчины было возбуждено уже уголовное дело — по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В результате суд приговорил его к наказанию в виде 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.
7 820
#ГИБДД
2

Комментарии (7)

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Полный Пипецк

16 минут назад
А никого не смущает, что он состоит на учёте у нарколога???? И всего лишь на 2,5 года лишили прав.
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111

18 минут назад
Учитесь, женщины, как своих алкашей отрезвлять. А лучше бы выкинуть его в сугроб, но нельзя - статья.
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Артем

22 минуты назад
Темная исотрия он месяц не додержался.... странно. Возможно оговорила. Тут явно превышение полномочий. Прокуратуре стоит проверить. Я за создание горячей синий линии. Но против лишения прав, просто по словам.
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теща - друг человека

27 минут назад
с такой женой и враг не нужен
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Н

42 минуты назад
Ахахаха, и правильно сделала))))
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123 таксист

47 минут назад
Хорошая правильная жена . и поступила так , как поступили бы в Лондоне
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Такие дела

48 минут назад
Когда мужик " раб стакана", то только смерть, или очень тяжелая болезнь может его от это избавить. В основном все алкаши это слюнтяи.
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