Общество
сегодня, 14:12
Дептранс мэрии Липецка признал слепоту приложения «Яндекс.Карты» для пользователей
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Но чиновники говорят, что это временное явление.
В редакцию GOROD48 пожаловались на то, что в приложении «Яндекс.Карты» корректно не отображаются автобусы частных перевозчиков в Липецке.
«Департамент транспорта у нас за что-то отвечает? В автобусах не включают GPS и ГЛОНАСС-трекер. Не видно в программе, где какой автобус Особенно этим грешат маршруты №№ 306, 308к и 352. После 19.00 их в общее уже нет на трассе, хотя маршрут и расписание расписаны до 22.00», - написал нам наш читатель.
Мы адресовали этот вопрос департаменту транспорта мэрии Липецка и весьма оперативно получили на него ответ:
«В департамент транспорта поступает информация о том, что не все автобусы отображаются в приложении «Яндекс.Карты». В настоящее время по ряду технических особенностей данные поступают не от всех машин, в том числе и обслуживающих маршруты № №306, 308к и 352. Во-первых, это связано со сменой сервера МБУ «Липецкая городская транспортная компания» - сейчас перевозчики «перепрошивают» IP-адреса. Во-вторых, со сменой навигационного оборудования, которую проводят автотранспортные предприятия. Тем не менее, даже в таких условиях, gps-сигналы в систему мониторинга городского транспорта поступают от большего количества автобусов, чем отображается на «Яндекс.Картах». Вопрос, с чем это связано, необходимо адресовать разработчикам данного приложения. Специалисты МБУ «ЛГТК» свяжутся с представителями компании Яндекс и постараются узнать возможные причины».
В дептрансе мэрии считают не соответствующей действительности заявление о том, что автобусы маршрутов №№ 306, 308к и 352 работают до 22.00. «По утвержденным расписаниям, на маршруте № 306 последний рейс - в 20.11, на маршруте № 308к - в 21.33, на маршруте № 352 - в 20:43».
Информацию о расписании движения городского транспорта можно узнать на сайте http://lt-systems.ru и по телефону центральной диспетчерской службы 31-00-82.
Напомним, что еще в 2017 году Счетная палата Липецка пришла к выводу, что 40% рейсов частных перевозчиков не учитывались системой навигации. В 2016 году частники выполнили без малого 600 тысяч неучтенных рейсов! Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова тогда заявила , что водители «маршруток» просто выключают систему «ГЛОНАСС» и работают себе на карман. А это - прямые потери и бюджета, и работающего в белую МУП «Липецкпассажиртранс». Между тем частные перевозчики заявляют о том, что все «маршрутки» оборудованы системой навигации, позволяющей контролировать водителей в режиме реального времени.
«Департамент транспорта у нас за что-то отвечает? В автобусах не включают GPS и ГЛОНАСС-трекер. Не видно в программе, где какой автобус Особенно этим грешат маршруты №№ 306, 308к и 352. После 19.00 их в общее уже нет на трассе, хотя маршрут и расписание расписаны до 22.00», - написал нам наш читатель.
Мы адресовали этот вопрос департаменту транспорта мэрии Липецка и весьма оперативно получили на него ответ:
«В департамент транспорта поступает информация о том, что не все автобусы отображаются в приложении «Яндекс.Карты». В настоящее время по ряду технических особенностей данные поступают не от всех машин, в том числе и обслуживающих маршруты № №306, 308к и 352. Во-первых, это связано со сменой сервера МБУ «Липецкая городская транспортная компания» - сейчас перевозчики «перепрошивают» IP-адреса. Во-вторых, со сменой навигационного оборудования, которую проводят автотранспортные предприятия. Тем не менее, даже в таких условиях, gps-сигналы в систему мониторинга городского транспорта поступают от большего количества автобусов, чем отображается на «Яндекс.Картах». Вопрос, с чем это связано, необходимо адресовать разработчикам данного приложения. Специалисты МБУ «ЛГТК» свяжутся с представителями компании Яндекс и постараются узнать возможные причины».
В дептрансе мэрии считают не соответствующей действительности заявление о том, что автобусы маршрутов №№ 306, 308к и 352 работают до 22.00. «По утвержденным расписаниям, на маршруте № 306 последний рейс - в 20.11, на маршруте № 308к - в 21.33, на маршруте № 352 - в 20:43».
Информацию о расписании движения городского транспорта можно узнать на сайте http://lt-systems.ru и по телефону центральной диспетчерской службы 31-00-82.
Напомним, что еще в 2017 году Счетная палата Липецка пришла к выводу, что 40% рейсов частных перевозчиков не учитывались системой навигации. В 2016 году частники выполнили без малого 600 тысяч неучтенных рейсов! Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова тогда заявила , что водители «маршруток» просто выключают систему «ГЛОНАСС» и работают себе на карман. А это - прямые потери и бюджета, и работающего в белую МУП «Липецкпассажиртранс». Между тем частные перевозчики заявляют о том, что все «маршрутки» оборудованы системой навигации, позволяющей контролировать водителей в режиме реального времени.
11 957
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
7 район.
Александр Киянский
lugov
С Рудника вечером не выехать
св
Паша
123
Олень
Интересно?
"их в общее уже нет на трассе,"