Общество

сегодня, 14:12

Дептранс мэрии Липецка признал слепоту приложения «Яндекс.Карты» для пользователей

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#транспорт
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Дептранс мэрии Липецка признал слепоту приложения «Яндекс.Карты» для пользователей

Но чиновники говорят, что это временное явление.

В редакцию GOROD48 пожаловались на то, что в приложении «Яндекс.Карты» корректно не отображаются автобусы частных перевозчиков в Липецке.

«Департамент транспорта у нас за что-то отвечает? В автобусах не включают GPS и ГЛОНАСС-трекер. Не видно в программе, где какой автобус Особенно этим грешат маршруты №№ 306, 308к и 352. После 19.00 их в общее уже нет на трассе, хотя маршрут и расписание расписаны до 22.00», - написал нам наш читатель.

Мы адресовали этот вопрос департаменту транспорта мэрии Липецка и весьма оперативно получили на него ответ:

«В департамент транспорта поступает информация о том, что не все автобусы отображаются в приложении «Яндекс.Карты». В настоящее время по ряду технических особенностей данные поступают не от всех машин, в том числе и обслуживающих маршруты № №306, 308к и 352. Во-первых, это связано со сменой сервера МБУ «Липецкая городская транспортная компания» - сейчас перевозчики «перепрошивают» IP-адреса. Во-вторых, со сменой навигационного оборудования, которую проводят автотранспортные предприятия. Тем не менее, даже в таких условиях, gps-сигналы в систему мониторинга городского транспорта поступают от большего количества автобусов, чем отображается на «Яндекс.Картах». Вопрос, с чем это связано, необходимо адресовать разработчикам данного приложения. Специалисты МБУ «ЛГТК» свяжутся с представителями компании Яндекс и постараются узнать возможные причины».

В дептрансе мэрии считают не соответствующей действительности заявление о том, что автобусы маршрутов №№ 306, 308к и 352 работают до 22.00. «По утвержденным расписаниям, на маршруте № 306 последний рейс - в 20.11, на маршруте № 308к - в 21.33, на маршруте № 352 - в 20:43».

Информацию о расписании движения городского транспорта можно узнать на сайте http://lt-systems.ru и по телефону центральной диспетчерской службы 31-00-82.

Напомним, что еще в 2017 году Счетная палата Липецка пришла к выводу, что 40% рейсов частных перевозчиков не учитывались системой навигации. В 2016 году частники выполнили без малого 600 тысяч неучтенных рейсов! Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова тогда заявила , что водители «маршруток» просто выключают систему «ГЛОНАСС» и работают себе на карман. А это - прямые потери и бюджета, и работающего в белую МУП «Липецкпассажиртранс». Между тем частные перевозчики заявляют о том, что все «маршрутки» оборудованы системой навигации, позволяющей контролировать водителей в режиме реального времени.
11 957
#транспорт
4

Комментарии (11)

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7 район.

15 минут назад
Посмотрите расписание маршрутов 332 и 343 и где они? А в выходные вообще нет не какого по часу можно стоять а то и более.
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Александр Киянский

33 минуты назад
Правела игры должны для всех быть едиными почему все муниципальные маршруты видны а частным маршрутам нужна какая та прошивка бред по моему это лобби интересов частных маршрутов водители которых могут высматривать где едут их муниципальные конкуренты и подсекать их например * с рудника 24а можно будет за пол минуты подсечь на 29 микрорайоне маршруткой 346 при чем не по расписанию поехать а тупо что бы забрать всех пассажиров перед носом у конкурента. На месте Мупа я бы так же отключил все автобусы от Глонасс все должны работать в одинаковых условиях например c 1 августа включаем все Глонасс значит с 1 августа включает Глонасс и Муп отсюда и убытки комерсанты принаровились держать муниципальные автобусы за нос.
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lugov

47 минут назад
св, затем, что сало что изменилось
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С Рудника вечером не выехать

53 минуты назад
Автобус №315 с Рудника стоит по расписанию на 21:00 21:16, 21:32, 21:32,21:48, 22:04 только в расписании и стоят на деле всех этих 6-ти рейсов нет а значит маршрут самовольно раньше установленного расписания сходит с линии их нет не когда этих последних 6-ти рейсов. Неудобно приходится ехать на 28 до Кольцевой а там пересаживаться до Рынка на другие автобусы.
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св

сегодня, 14:33
зачем в статье приводить информацию 5-летней давности?
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Паша

сегодня, 14:33
Не видные по яндекс транспорту автобусы снимать нужно с линии до устранении нарушения... Иногда не видно даже муниципальные например 24 автобус и вообще не понимаешь где он едет их всего 4 на линии и годай он где-то едет или по каким то причинам не вышел на линию хотя почему они отключаются понятно 324 маршрут не какой жизни не дает маршруту нужно увеличивать количество 24 автобусов.
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123

сегодня, 14:27
СС, в департаменте транспорта знают что на маршруте 353 всего 1 автобус но ничего не предпринимают у этого перевозчика львиная доля машин по 346 ому ходит он очень прибыльный тем более в отсутствии достойной конкуренции со стороны 24а зачем ему 353 сами подумайте ?
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Олень

сегодня, 14:25
ну это предсказуемо, ведь яндекс подконтрольный кремлю. А эти ребята за что не возьмутся все испортят
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Интересно?

сегодня, 14:24
Из 18 автобусов 324 маршрута видно только 2 самый рентабельный наверно маршрут в городе разве такое допустимо ?
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"их в общее уже нет на трассе,"

сегодня, 14:21
Что за нерусич писал текст?!!! А по сути ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ! Вообще не видно автобусы!!!
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