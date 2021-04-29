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15 минут назад
В Красноярске возбудили дело после исчезновения и похищения ребенка
В Красноярске похитили 8-летнего мальчика и напали на 10-летнюю девочку.
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика по ст. 105, п "в" ч. 2 УК РФ.
В ходе проведения следственных мероприятий была установлена личность мужчины, с которым ребенок ушел со двора дома, и их местонахождение.
После проведения неотложного комплекса следственных действий было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины по факту похищения малолетнего по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ.
По предварительной версии следствия, 27 апреля злоумышленник обманным путем под предлогом заработка с помощью расклейки объявлений увел 8-летнего мальчика со двора многоквартирного жилого дома и заманил в заброшенный дом, расположенный в центре города, где незаконно удерживал до момента задержания, тем самым лишил ребенка передвижения. Подозреваемый признает вину в полном объеме. - сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Также в Красноярске следователи проверяют информацию о нападении неустановленного мужчины на школьницу. 29 апреля в следственные органы из полиции поступили материалы проверки, проводимой по заявлению жительницы Красноярска о привлечении к ответственности неустановленного мужчины, который 19 апреля, по словам ее 10-летней дочери, напал на нее рядом с домом и пытался отвести в гаражный массив. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СК РФ по региону.
В ходе проведения следственных мероприятий была установлена личность мужчины, с которым ребенок ушел со двора дома, и их местонахождение.
После проведения неотложного комплекса следственных действий было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины по факту похищения малолетнего по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ.
По предварительной версии следствия, 27 апреля злоумышленник обманным путем под предлогом заработка с помощью расклейки объявлений увел 8-летнего мальчика со двора многоквартирного жилого дома и заманил в заброшенный дом, расположенный в центре города, где незаконно удерживал до момента задержания, тем самым лишил ребенка передвижения. Подозреваемый признает вину в полном объеме. - сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Также в Красноярске следователи проверяют информацию о нападении неустановленного мужчины на школьницу. 29 апреля в следственные органы из полиции поступили материалы проверки, проводимой по заявлению жительницы Красноярска о привлечении к ответственности неустановленного мужчины, который 19 апреля, по словам ее 10-летней дочери, напал на нее рядом с домом и пытался отвести в гаражный массив. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СК РФ по региону.