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23 минуты назад

В Абакане бездомную женщину будут судить за убийство другого бездомного

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#убийство

28-летняя женщина без определенного места жительства предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшем по неосторожности его смерть.

Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины без определенного места жительства, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, днем 17 февраля 40-летний потерпевший, не имея определенного места жительства, познакомился на улице с обвиняемой и ее приятелями, после чего компания проследовала в дом, расположенный по улице Кирова города Абакана. В ходе совместного употребления алкогольных напитков потерпевший стал конфликтовать с приятелями. Через какое-то время мужчина спустился в подполье дома. Обвиняемая, заметив, что мужчина поднимается из подполья, испытывая к нему неприязненное отношение, подошла и умышленно с силой нанесла удар по крышке подполья в направлении его головы, в результате чего мужчина упал в подполье. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы, - говорится в пресс-релизе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ходе следствия женщина полностью признала вину в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
48
#убийство

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