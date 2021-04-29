23 минуты назад
В Абакане бездомную женщину будут судить за убийство другого бездомного
28-летняя женщина без определенного места жительства предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшем по неосторожности его смерть.
По версии следствия, днем 17 февраля 40-летний потерпевший, не имея определенного места жительства, познакомился на улице с обвиняемой и ее приятелями, после чего компания проследовала в дом, расположенный по улице Кирова города Абакана. В ходе совместного употребления алкогольных напитков потерпевший стал конфликтовать с приятелями. Через какое-то время мужчина спустился в подполье дома. Обвиняемая, заметив, что мужчина поднимается из подполья, испытывая к нему неприязненное отношение, подошла и умышленно с силой нанесла удар по крышке подполья в направлении его головы, в результате чего мужчина упал в подполье. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы, - говорится в пресс-релизе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В ходе следствия женщина полностью признала вину в содеянном.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.