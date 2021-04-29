Общество
59 минут назад
Попавшую в список бракоделов липецкую компанию банкротит банк
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Предприятие никак не может рассчитаться с займами. Теперь в организации ввели процедуру банкротства — наблюдение.
Арбитражный суд Липецкой области ввел в отношении строительной компании из Добринского района «ДСУ-1» (ИНН 4804006419) процедуру банкротства — наблюдение. Требование о признании компании финансово несостоятельной заявил банк.
Как указано в материалах суда, «ДСУ-1» ранее был обязан по суду вернуть банку 9 464 546 рублей . Но исполнять решение Арбитражного суда города Москвы ООО «ДСУ-1» не торопилось. К моменту обращения банка в липецкий арбитраж с иском о банкротстве за строительной компанией оказался долг уже в 10 362 358 рублей. Должник наличие задолженности не оспорил, однако, сведений о возможности ее погашения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» не представил.
Липецкий арбитраж назначил в «ДСУ-1» временного управляющего и ввел наблюдение. Эта процедура применяется в целях обеспечения сохранности имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.
«ДСУ-1», по данным ФНС, учредила в 2002 году Эзерян Сильва Мрази. Профиль компании с уставным капиталом в 10 000 рублей - производство электромонтажных работ. Известно, что ООО «ДСУ — 1» было поставщиком в 25 государственных контрактах на сумму 151 млн рублей. Компания в 2020 году попала под резкую критику администрации Липецкой области за то, что сорвало работы по реконструкции здания МБОУ «Лицей № 1» в Добринке на 47,6 миллионов рублей.
Как указано в материалах суда, «ДСУ-1» ранее был обязан по суду вернуть банку 9 464 546 рублей . Но исполнять решение Арбитражного суда города Москвы ООО «ДСУ-1» не торопилось. К моменту обращения банка в липецкий арбитраж с иском о банкротстве за строительной компанией оказался долг уже в 10 362 358 рублей. Должник наличие задолженности не оспорил, однако, сведений о возможности ее погашения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» не представил.
Липецкий арбитраж назначил в «ДСУ-1» временного управляющего и ввел наблюдение. Эта процедура применяется в целях обеспечения сохранности имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.
«ДСУ-1», по данным ФНС, учредила в 2002 году Эзерян Сильва Мрази. Профиль компании с уставным капиталом в 10 000 рублей - производство электромонтажных работ. Известно, что ООО «ДСУ — 1» было поставщиком в 25 государственных контрактах на сумму 151 млн рублей. Компания в 2020 году попала под резкую критику администрации Липецкой области за то, что сорвало работы по реконструкции здания МБОУ «Лицей № 1» в Добринке на 47,6 миллионов рублей.
2 672
зуб даю.
Николай