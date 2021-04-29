Апелляция по делу Брунцевой состоится в конце мая

Наказанием для признанной виновной в смертельном пьяном ДТП женщины не довольны ни осужденная, ни пострадавшие.

Заседание по апелляционным жалобам на приговор Юлии Брунцевой состоится в Липецком областном суде 25 мая. Как сообщили GOROD48, рассмотрение материалов запланировано на 14:40.



24 марта 38-летнюю Юлию Брунцеву суд признал виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Судья приговорила женщину к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши.



В апелляционной жалобе потерпевшие просят изменить приговор Октябрьского районного суда Липецка и увеличить Юлии Брунцевой наказание до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года и удовлетворить в полном объёме заявленные исковые требования о компенсации им морального вреда. Это более 4 млн рублей.



В своей апелляционной жалобе Брунцева просит снизить срок наказания до минимально возможного и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение. Брунцева просит учесть, что вину в совершении преступления она признала, принесла извинения, перечислила 5 000 рублей потерпевшей. После оглашения приговора осужденная перечислила семье Костиных еще 120 000 рублей. Однако потерпевшие просят областной суд не рассматривать эти действия в качестве смягчающего обстоятельства, так как перевод денег сделан уже после состоявшегося приговора суда а, следовательно, произведён в рамках его исполнения. Единственным юридически обоснованным смягчающим обстоятельством Костины считают наличие у осуждённой двух несовершеннолетних детей.



Напомним, авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в районе посёлка Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать.



Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы.



В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.