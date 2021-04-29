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14 минут назад

В Астрахани пропавшего мужчину убили во время оккультного ритуала

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#убийство #ритуал

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве знакомого в Астрахани во время оккультного ритуала.

Следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве ранее пропавшего 34-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, местный житель, желая восстановить отношения со своей женой, решил прибегнуть к оккультному ритуалу. Для совершения обряда ему необходимо было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города.

Вечером 26 апреля для оказания помощи астраханец позвал с собой знакомого, который недавно прибыл на территорию области из Красноярского края, после чего они направились в лесополосу неподалеку от дороги "Кирпичный завод – Три Протока" Приволжского района области.

Во время выкапывания ямы 32-летний житель Красноярского края крайне негативно высказался по поводу данного обряда и в адрес супруги потерпевшего, в результате чего между мужчинами возникла ссора.

Далее конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый не менее 4 раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления.

Сейчас подозреваемый задержан, установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск полицией Красноярского края по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления по региону.
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#убийство #ритуал

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