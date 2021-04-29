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В Астрахани пропавшего мужчину убили во время оккультного ритуала
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве знакомого в Астрахани во время оккультного ритуала.
По версии следствия, местный житель, желая восстановить отношения со своей женой, решил прибегнуть к оккультному ритуалу. Для совершения обряда ему необходимо было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города.
Вечером 26 апреля для оказания помощи астраханец позвал с собой знакомого, который недавно прибыл на территорию области из Красноярского края, после чего они направились в лесополосу неподалеку от дороги "Кирпичный завод – Три Протока" Приволжского района области.
Во время выкапывания ямы 32-летний житель Красноярского края крайне негативно высказался по поводу данного обряда и в адрес супруги потерпевшего, в результате чего между мужчинами возникла ссора.
Далее конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый не менее 4 раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления.
Сейчас подозреваемый задержан, установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск полицией Красноярского края по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления по региону.