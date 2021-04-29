Липчанку обокрали в пивном магазине

Покупательница не уследила за своим смартфоном.

В мировом суде СУ №13 Правобережного района Липецка рассмотрели материалы уголовного дела о краже в пивном магазине: в «Дровах» обокрали покупательницу. К ответственности за преступление привлекли эксперта с высшим образованием, работающего в частной компании.



Следствие установило, что мужчина совершил кражу 22 ноября в магазине «Дрова» в ТРЦ «Липецк». Он воспользовался невнимательностью покупательницы пивной точки, улучил удобный момент и похитил с прилавка у кассы сотовый телефон «Redmi7A». Злоумышленник остался незамеченным и покинул магазин. Ущерб от кражи составил 5 600 рублей. Завели уголовное дело, преступника вычислили по записи с камеры наблюдения в магазине.



В суде потерпевшая и обвиняемый просили прекратить дело: они помирились, мужчина вернул телефон, загладил причиненный вред и возместил ущерб. Суд учел мнение сторон и прекратил уголовное дело.