Общество

сегодня, 09:50

В Липецке оптимизируют центр соцзащиты

9 1117
#реорганизация #соцзащита
3
В Липецке оптимизируют центр соцзащиты

Учреждение будет укрупнено за счет аналогичной организации.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации регионального бюджетного учреждения. Под оптимизацию попали центр социальной защиты населения Липецка и аналогичная организация Липецкого района. Городской центр соцзащиты укрупнят за счет районного.

Всю процедуру по слиянию поручено провести управлению социальной политики и региональному управлению имущественных и земельных отношений. Реорганизация должна быть завершена к 1 июля 2021 года. Объединенное учреждение будет называться «Центр социальной защиты населения Липецкой области».

Причинами реорганизации указаны экономическая целесообразность и необходимость повышения эффективности работы городского центра соцзащиты.

9 1117
#реорганизация #соцзащита
3

Комментарии (9)

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Андрей к

14 минут назад
Эффективный менеджер что вы хотите
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А всё почему?

17 минут назад
Вот выберете новых депутатов и сразу всё попрёт!Удои вырастут,поля заколосятся,в закромах прибавится,враги умрут,дороги без дырок будут!
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Да...

25 минут назад
Как только полномочия по соцзащите регион забрал от муниципалитетов, так начались мытарства, и нет им конца и края, а лучше не становится.
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Алькаш

26 минут назад
М.Е.Салтыков-Щедрин,а два генерала смогут одного мужика прокормить?
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М.Е.Салтыков-Щедрин

32 минуты назад
"Рассказ о том,как один мужик двух генералов прокормил".
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Варавва

33 минуты назад
Макс, но то, что это делают не ради повышения эффективности это точно))) такие же трутни
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Значит скоро

47 минут назад
Развалят
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Макс

53 минуты назад
Варавва, не путать соцзащиту и центр занятости
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Варавва

57 минут назад
сколько денег тратиться на этот орган "центр занятости"? знакомая 4 месяц стоит, одну "шляпу" предлагают, 25млн.рабочих мест не видно
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