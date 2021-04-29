В Липецке оптимизируют центр соцзащиты

Учреждение будет укрупнено за счет аналогичной организации.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации регионального бюджетного учреждения. Под оптимизацию попали центр социальной защиты населения Липецка и аналогичная организация Липецкого района. Городской центр соцзащиты укрупнят за счет районного.



Всю процедуру по слиянию поручено провести управлению социальной политики и региональному управлению имущественных и земельных отношений. Реорганизация должна быть завершена к 1 июля 2021 года. Объединенное учреждение будет называться «Центр социальной защиты населения Липецкой области».



Причинами реорганизации указаны экономическая целесообразность и необходимость повышения эффективности работы городского центра соцзащиты.



