Общество
сегодня, 09:50
В Липецке оптимизируют центр соцзащиты
9 1117
Учреждение будет укрупнено за счет аналогичной организации.
Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации регионального бюджетного учреждения. Под оптимизацию попали центр социальной защиты населения Липецка и аналогичная организация Липецкого района. Городской центр соцзащиты укрупнят за счет районного.
Всю процедуру по слиянию поручено провести управлению социальной политики и региональному управлению имущественных и земельных отношений. Реорганизация должна быть завершена к 1 июля 2021 года. Объединенное учреждение будет называться «Центр социальной защиты населения Липецкой области».
Причинами реорганизации указаны экономическая целесообразность и необходимость повышения эффективности работы городского центра соцзащиты.
Всю процедуру по слиянию поручено провести управлению социальной политики и региональному управлению имущественных и земельных отношений. Реорганизация должна быть завершена к 1 июля 2021 года. Объединенное учреждение будет называться «Центр социальной защиты населения Липецкой области».
Причинами реорганизации указаны экономическая целесообразность и необходимость повышения эффективности работы городского центра соцзащиты.
9 1117
Андрей к
А всё почему?
Да...
Алькаш
М.Е.Салтыков-Щедрин
Варавва
Значит скоро
Макс
Варавва