Общество

сегодня, 09:48

Нанесенный АО «Куриное царство» вред экологии оценен почти в 10 миллионов рублей

5 814
#экология
Нанесенный АО «Куриное царство» вред экологии оценен почти в 10 миллионов рублей

Иск о взыскании вреда направлен в Елецкий городской суд.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, межрегиональными управлениями Россельхознадзора и Росприроднадзора и специализированнрй лабораторией провела проверку АО «Куриное царство» после публикации в социальной сети ролика о сливе стоков на землю.

В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 сообщили, что факт сброса стоков подтвержден. По данным прокуратуры, это произошло из-за ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения ливневых стоков птицефермы «Бутырки-6» рядом с одноименным селом Задонского района. Более 600 квадаратных метров земельного участка оказались загрязнены аммонийным азотом, нитратами,  фосфором, сульфата-ионом и хлорид-ионом. Это привело к порче земель. По результатам проверки в отношении руководителя Липецкого филиала АО «Куриное царство» и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении. В адрес генерального директора ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» внесено представление. Также в Елецкий городской суд направлен иск о взыскании с АО «Куриное царство» ущерба в размере 9 миллионов 776 тысяч рублей, причинённый почве, как объекту охраны окружающей среды. Напомним, что сообщения о сливе стоков на почву появились в социальных сетях и на  экологических порталах в конце февраля. 
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#экология

Комментарии (5)

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Зося

12 минут назад
Интересно, когда и на сколько оценят ущерб экологии от НЛМК?
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Липчанин

21 минуту назад
Родственники живут в с. Сухая Лубна, там не законно построили свинарник, все село задыхается. И писали, жаловаловались, но видно хозяин имеет большой авторитет, что плюёт на все
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Пенсионер

22 минуты назад
Похоже на использование чиновников в конкурентной борьбе.
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1

36 минут назад
Столько пользы от социальных сетей, а их блокируют
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777

51 минуту назад
Когда-то их куры были самые вкусные а сейчас одни из * более менее по вкусу Экоптица но самые лучшие это конечно домашние куры.
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