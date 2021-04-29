Общество
сегодня, 09:48
Нанесенный АО «Куриное царство» вред экологии оценен почти в 10 миллионов рублей
Иск о взыскании вреда направлен в Елецкий городской суд.
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, межрегиональными управлениями Россельхознадзора и Росприроднадзора и специализированнрй лабораторией провела проверку АО «Куриное царство» после публикации в социальной сети ролика о сливе стоков на землю.
В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 сообщили, что факт сброса стоков подтвержден. По данным прокуратуры, это произошло из-за ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения ливневых стоков птицефермы «Бутырки-6» рядом с одноименным селом Задонского района. Более 600 квадаратных метров земельного участка оказались загрязнены аммонийным азотом, нитратами, фосфором, сульфата-ионом и хлорид-ионом. Это привело к порче земель. По результатам проверки в отношении руководителя Липецкого филиала АО «Куриное царство» и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении. В адрес генерального директора ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» внесено представление. Также в Елецкий городской суд направлен иск о взыскании с АО «Куриное царство» ущерба в размере 9 миллионов 776 тысяч рублей, причинённый почве, как объекту охраны окружающей среды. Напомним, что сообщения о сливе стоков на почву появились в социальных сетях и на экологических порталах в конце февраля.
В пресс-службе прокуратуры Липецкой области GOROD48 сообщили, что факт сброса стоков подтвержден. По данным прокуратуры, это произошло из-за ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения ливневых стоков птицефермы «Бутырки-6» рядом с одноименным селом Задонского района. Более 600 квадаратных метров земельного участка оказались загрязнены аммонийным азотом, нитратами, фосфором, сульфата-ионом и хлорид-ионом. Это привело к порче земель. По результатам проверки в отношении руководителя Липецкого филиала АО «Куриное царство» и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении. В адрес генерального директора ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» внесено представление. Также в Елецкий городской суд направлен иск о взыскании с АО «Куриное царство» ущерба в размере 9 миллионов 776 тысяч рублей, причинённый почве, как объекту охраны окружающей среды. Напомним, что сообщения о сливе стоков на почву появились в социальных сетях и на экологических порталах в конце февраля.
Зося
Липчанин
Пенсионер
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