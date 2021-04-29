Общество
сегодня, 09:36
Липчан так просто не проведёшь
5 927
В регионе случается сравнительно мало мошенничеств.
Генеральная прокуратура опубликовала статистический сборник о состоянии преступности в России за январь-март 2021 года. В Липецкой области за этот период зарегистрированы 3 357 преступлений (прирост на 1,1%), предварительно расследованы 2 240 (прирост на 17,3%). Число «глухарей» составило 774 случая (прирост на 0,7%).
В Липецкой области с января по март выросло число тяжких и особо тяжких преступлений: зарегистрирован 961 случай, 323 их них стали «глухарями». Вместе с этим за указанный период раскрыты 74,3% выявленных преступлений, среди них 88,8% особо тяжких, 48,6% тяжких, 63,6% средней тяжести, 90% небольшой тяжести, 84% преступлений экономической направленности и 93,9% коррупционной. Раскрывают 100% убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью.
Липецкая область попала топ регионов, где зарегистрировано наименьшее число случаев мошенничества. В нашем регионе коэффициент составляет 36,6 таких преступлений на 100 000 населения. Также наш регион в топе по числу предварительно расследованных преступлений: на этапе проверки за январь-март раскрыли 331. Вместе с этим Липецкая область попала в антирейтинг по количеству преступлений, совершенных организованной группой: прирост в 84 случая.
В Липецкой области с января по март выросло число тяжких и особо тяжких преступлений: зарегистрирован 961 случай, 323 их них стали «глухарями». Вместе с этим за указанный период раскрыты 74,3% выявленных преступлений, среди них 88,8% особо тяжких, 48,6% тяжких, 63,6% средней тяжести, 90% небольшой тяжести, 84% преступлений экономической направленности и 93,9% коррупционной. Раскрывают 100% убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью.
Липецкая область попала топ регионов, где зарегистрировано наименьшее число случаев мошенничества. В нашем регионе коэффициент составляет 36,6 таких преступлений на 100 000 населения. Также наш регион в топе по числу предварительно расследованных преступлений: на этапе проверки за январь-март раскрыли 331. Вместе с этим Липецкая область попала в антирейтинг по количеству преступлений, совершенных организованной группой: прирост в 84 случая.
5 927
Сотрудник ЖКХ.
Банкир
Ч,П,
Кузькина мать
Кузькин отец