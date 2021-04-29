Общество

сегодня, 09:36

Липчан так просто не проведёшь

5 927
#преступность #рейтинг
2
Липчан так просто не проведёшь

В регионе случается сравнительно мало мошенничеств.

Генеральная прокуратура опубликовала статистический сборник о состоянии преступности в России за январь-март 2021 года. В Липецкой области за этот период зарегистрированы 3 357 преступлений (прирост на 1,1%), предварительно расследованы 2 240 (прирост на 17,3%). Число «глухарей» составило 774 случая (прирост на 0,7%).

В Липецкой области с января по март выросло число тяжких и особо тяжких преступлений: зарегистрирован 961 случай, 323 их них стали «глухарями». Вместе с этим за указанный период раскрыты 74,3% выявленных преступлений, среди них 88,8% особо тяжких, 48,6% тяжких, 63,6% средней тяжести, 90% небольшой тяжести, 84% преступлений экономической направленности и 93,9% коррупционной. Раскрывают 100% убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

Липецкая область попала топ регионов, где зарегистрировано наименьшее число случаев мошенничества. В нашем регионе коэффициент составляет 36,6 таких преступлений на 100 000 населения. Также наш регион в топе по числу предварительно расследованных преступлений: на этапе проверки за январь-март раскрыли 331. Вместе с этим Липецкая область попала в антирейтинг по количеству преступлений, совершенных организованной группой: прирост в 84 случая.
5 927
#преступность #рейтинг
2

Комментарии (5)

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Сотрудник ЖКХ.

13 минут назад
Работаем в рамках действующего законодательства!
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Банкир

14 минут назад
У нас всё официально!По закону!Комар носу не подточит!
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Ч,П,

56 минут назад
С Января по март 774 глухаря из них 323 тяжких и особо тяжких! Ну да,бабушек на рынке гонять проще
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Кузькина мать

сегодня, 09:53
Просто люди перестали обращаться в полицию потому-что все равно врядли помогут, только как статисты работают по приему заявления и установлению размера ущерба и конечно закрытию дела в связи с отсутствием подозреваемых.
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Кузькин отец

сегодня, 09:46
«А ларчик просто открывался!» Просто липецкие полицейские необоснованно и неправомерно отказываются возбуждать уголовные дела по таким заявлениям. И если бы не прокуроры, которые иногда опротестовывают отказ в возбуждении уголовных дел, то Липецкая область была бы вообще самой декриминализированной. Вот и весь секрет!
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