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Болгария не сообщала российской дипмиссии о расследовании взрывов

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#Болгария #дипмиссия

Болгария подозревает 6 россиян в причастности ко взрывам на боевых складах.

Болгария не информировала посольство России о расследовании взрывов на складах оружия, в причастности к которым подозревают граждан РФ, - сообщили в российской дипмиссии.

"За дополнительной информацией в связи с расследованием этого преступления болгарские правоохранительные органы к российской стороне не обращались и о ходе расследования не информировали", — рассказали в посольстве ТАСС.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, рассказала на брифинге 28 апреля официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

"Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах", - сообщила она.

По ее словам, "установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева". "Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления", - пояснила она.

По версии прокуратуры Болгарии, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года, а взрывы произошли в ноябре 2011 года, два случая в 2015 году и один в 2020 году.

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#Болгария #дипмиссия

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