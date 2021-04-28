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Индия станет одной из крупнейших баз по производству «Спутника V»

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#«Спутника V»
К лету более 60% всего зарубежного производства российского препарата против коронавируса «Спутник V» будет приходиться на Индию. Об этом «Известиям» рассказал посол республики в РФ Венкатеш Варма, добавив, что в ближайшее время российская сторона окажет индийцам и другую медицинскую помощь. 

«Между Индией и Россией существуют интенсивные контакты по решению проблемы COVID, и российская сторона в ближайшее время окажет медицинскую помощь. С начала мая сотрудничество в области вакцины «Спутник V» будет значительно расширено, и к лету более 60% мирового производства этой вакцины придется на Индию», — отметил индийский дипломат. 

Заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса страна одобрила 12 апреля, и, как заверял «Известия» Венкатеш Варма еще в январе, препарат, произведенный в Индии совместно с Россией, будет играть очень важную роль в процессе вакцинации в республике. 

Это станет большим подспорьем для страны, ныне переживающей мощнейшую волну заболеваемости коронавирусом. С конца прошлой недели ежедневное число новых заболевших в Индии подскочило до 350 тыс., а число смертей за один только понедельник превысило 2,8 тыс., что стало абсолютным антирекордом за все время пандемии и довело общую траурную статистику до 195 тыс. умерших и 17 млн инфицированных. 

При этом получить обе дозы вакцины от вируса к настоящему моменту успели менее 2% населения 1,3-миллиардной страны. 
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#«Спутника V»

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