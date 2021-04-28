Общество

55 минут назад

Липецкие лётчики провели заключительную тренировку перед парадом Победы

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#День Победы #Липецкий авиацентр
Липецкие лётчики провели заключительную тренировку перед парадом Победы

Всего в Алабино было проведено 9 тренировок.

Как сообщает пресс-служба Миногбороны России, авиация воздушно-космических сил провела заключительную тренировку авиационной части военного парада над площадкой в подмосковном Алабино. В ней приняли участие более 70 самолётов и вертолетов.

Всего было проведено 9 тренировок, в ходе которых были отработаны порядок и время выхода воздушных судов на генеральный курс, вопросы взаимодействия авиационных групп и экипажей в воздухе, взаимодействие с группой руководства полётами на аэродромах и полигоне Алабино.

Особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент – пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолётов Су-35с Центра пока за авиационной техники. Также впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28н.Также в составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, Су-24м и другие типы авиационной техники.

Завершат авиационную часть парада экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57, а также три группы самолётов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра - это группа, состоящая из 10 новейших отечественных самолетов оперативно-тактической авиации: четыре Су-34, четыре СУ-30СМ и два Су-35С, «Кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30см и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.

Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
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#День Победы #Липецкий авиацентр

Комментарии (5)

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Варавва

11 минут назад
топливухи списали немерено) кто то поедет в отпуск после парада
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Пипецк

23 минуты назад
Не за это деды наши ваевали, чтобы жить в нищите, где все недра в частных руках и коррупционеров.
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Лавочница

28 минут назад
Когда-нибудь закончится это бесполезное рабазаривание народных денег?
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И

34 минуты назад
Будешь ты летать не наяву, а во сне!
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Зимний рыбак

45 минут назад
И что? Я вот тоже сейчас перед Пасхой потренировался поллитровкой, так что, спортивная форма на уровне олимпийской
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