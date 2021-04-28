Липецкие лётчики провели заключительную тренировку перед парадом Победы

Всего в Алабино было проведено 9 тренировок.

Как сообщает пресс-служба Миногбороны России, авиация воздушно-космических сил провела заключительную тренировку авиационной части военного парада над площадкой в подмосковном Алабино. В ней приняли участие более 70 самолётов и вертолетов.



Всего было проведено 9 тренировок, в ходе которых были отработаны порядок и время выхода воздушных судов на генеральный курс, вопросы взаимодействия авиационных групп и экипажей в воздухе, взаимодействие с группой руководства полётами на аэродромах и полигоне Алабино.



Особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент – пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолётов Су-35с Центра пока за авиационной техники. Также впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28н.Также в составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, Су-24м и другие типы авиационной техники.



Завершат авиационную часть парада экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57, а также три группы самолётов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра - это группа, состоящая из 10 новейших отечественных самолетов оперативно-тактической авиации: четыре Су-34, четыре СУ-30СМ и два Су-35С, «Кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30см и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.



Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.