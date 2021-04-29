Доброе утро, Липецк!

Сегодня в Липецке завершатся общественные обсуждения проекта реконструкции гостиницы. В библиотеке можно встретиться с писателем из Тамбовской области, а в парках города - получить Георгиевскую ленточку. Открываются пасхальные ярмарки. Липчане напишут диктант по события Великой Отечественной войны.

Погода

В четверг в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем на улице от +12 до +14 градусов.



День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 4 градуса мороза.



Дороги



На улице Тельмана завершают монтаж бордюров. До конца недели планируют закончить установку почти полутора километров бортовых камней. Следующим этапом станет устройство щебёночного основания тротуаров.



Праздничная выпечка



Хозяюшки уже сейчас вспоминают или выбирают удачные рецепты приготовления пасхальных куличей. Своими секретами праздничной выпечки делится липчанка Ева.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Эфир с судмедэкспертом



Сегодня в 11:00 областное управление здравоохранения запустит онлайн с судебно-медицинским экспертом ГУЗ «Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Елены Киселевой. Тема эфира: «Молекулярно-генетическая лаборатория. Возможности. Порядок назначения молекулярно-генетических экспертиз в уголовном и гражданском судопроизводстве».



Георгиевские ленточки



Липчанам к 9 мая раздадут порядка 50 тысяч памятных лент. Волонтеры будут работать в трёх точках: возле ТРЦ на улице Советской, на остановке «Нижний парк» и на площади Плеханова возле Центрального банка России. Кроме того, получить ленту можно будет и в парках города.



Строительные планы



В четверг завершается прием пожеланий и возражений на перемещение «красных линий» возле Комсомольского пруда. Там оно необходимо для реконструкции здания гостиницы , построенной в XIX веке. Замечания ждут в департаменте архитектуры и градостроительства Липецка.











«Диктант Победы»



Сегодня жители Липецка вместе со всей страной будут писать «Диктант Победы». Акцию проводят очно и онлайн . В каждом варианте тестовых заданий будет по 25 вопросов. Двадцать из них - на общую военно-историческую тему, и по пять вопросов – из региональной тематики. В нашей области диктант напишут на 164 площадках.



Советский Первомай



29 апреля запустят онлайн-голосование за лучшие работы конкурса «Первомайская веточка». Горожанам предложили самим создать атмосферу приближающегося праздника. Одним из ярких символов первомайских демонстраций трудящихся Советского Союза была цветущая веточка, изготовленная из бумаги. Все желающие могли создать этот символ своими руками, сфотографироваться с ним и прислать фото на конкурс. Проголосовать за работы можно в группе городского музея .



Приятные хлопоты



Липецкие ЗАГСы продолжают прием заявлений от пар, которые хотят сыграть свадьбу в День города. В рамках традиционной акции «Свадьба любимому городу» для них организуют выездную регистрацию брака. Ожидается, что в этом году акция пройдет в пятницу, 16 июля. Справки по телефонам 27-51-53 и 27-59-54.











Пасхальные ярмарки



29 апреля в Липецке начинают работу пасхальные ярмарки. Продавцы ждут покупателей возле ТЦ «Ноябрьский», ТЦ «Победы» и у ДК «Городской» (Сокол). Ярмарки будут работать с 9 до 20 часов.



«Громкие жесты»



Сегодня в ГДМ «Октябрь» начнется фестиваль хореографии «Громкие жесты». Его приурочили к Международному дню танца. Участниками фестиваля станут танцевальные коллективы, творческие группы и объединения, а также все неравнодушные к хореографии.



Встреча с автором



29 апреля в 14:00 начнется презентация книги Сергея Кочукова «Когда мы были на войне». Автор приедет на встречу с читателями, она пройдет в Липецкой областной научной библиотеке. Сергея Кочукова называют крупным писателем, в творческом багаже которого несколько серьезных, признанных и критиками, и публикой книг. Темы и жанры, в которых работает писатель, разнообразны: история Тамбовщины, история России, «человек на войне», фэнтези, народная драма, повести и рассказы.



Премьеры недели



В четверг липецкие кинотеатры обновляют афишу. Среди премьер этой недели: реставрированная версия «Властелина колец», Павел Прилучный в роли советского летчика, история подпольных боёв в США. Расскажем о трех самых милых новинках — мультфильмах.



«Академия магии» (6+). Ауре пора отправляться в школу. Но она проведёт свой учебный год не за обычной партой — её отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает всё, чтобы защитить это удивительное место от тёмных сил.



«Зверокрекеры» (6+). Однажды Оуэн, живущий обычной — достаточно скучной — взрослой жизнью, узнаёт, что его дядя оставил ему в наследство цирк. Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорён, а все животные исчезли. Но не всё потеряно, ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки — волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире. Пока у них на пути не встаёт Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков. Изюминка релиза: русский дубляж от солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Сони Таюрской.«Упс… Приплыли!» (6+). От Великого потопа зверей спас ковчег. Но спустя полгода скитаний они готовы сбежать с него куда угодно. Нервы на пределе. Хищники готовы забыть про запреты и заглядываются на травоядных. Единственное спасение — найти райский остров. Там простор и полно еды. Но даже если он совсем близко, будут ли рады местные такому количеству гостей?