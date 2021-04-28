В Липецке на два дня остановится «Поезд Победы»

Передвижной музей прибудет в Липецк 2 мая.

«Поезд Победы» — это передвижной музей, иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В поезде 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, с помощью световых и звуковых эффектов воссоздают воздушные бои и танковые атаки, рисуют картины солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени.







- В экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах, - сообщают организаторы передвижного музея.

