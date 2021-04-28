Общество
сегодня, 15:05
В Липецке на два дня остановится «Поезд Победы»
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Передвижной музей прибудет в Липецк 2 мая.
«Поезд Победы» прибудет в Липецк 2 мая в 10:00. Об этом сообщил в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов.
Состав пробудет на вокзале два дня. Вход в передвижной музей Великой Отечественной войны бесплатный, но обязательно нужна регистрация, которая начнётся 30 апреля.
Состав пробудет на вокзале два дня. Вход в передвижной музей Великой Отечественной войны бесплатный, но обязательно нужна регистрация, которая начнётся 30 апреля.
«Поезд Победы» — это передвижной музей, иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В поезде 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, с помощью световых и звуковых эффектов воссоздают воздушные бои и танковые атаки, рисуют картины солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени.
- В экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах, - сообщают организаторы передвижного музея.
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