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сегодня, 15:05

В Липецке на два дня остановится «Поезд Победы»

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#День Победы
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В Липецке на два дня остановится «Поезд Победы»

Передвижной музей прибудет в Липецк 2 мая.

«Поезд Победы» прибудет в Липецк 2 мая в 10:00. Об этом сообщил в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов.

Состав пробудет на вокзале два дня. Вход в передвижной музей Великой Отечественной войны бесплатный, но обязательно нужна регистрация, которая начнётся 30 апреля.

«Поезд Победы» — это передвижной музей, иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В поезде 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, с помощью световых и звуковых эффектов воссоздают воздушные бои и танковые атаки, рисуют картины солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени.

- В экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах, - сообщают организаторы передвижного музея. 
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#День Победы
3

Комментарии (5)

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весёлый

28 минут назад
На Пасху приезжает,я думаю один плакат будет Христос Воскресе от Мэрии
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Пипецк

48 минут назад
Жить от этого оучше не станет! Цены победили русских.
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Ленин

51 минуту назад
Родину потешным паровозом не заменишь.
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Саша

сегодня, 15:33
Ни за что не пойду.
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Патриот

сегодня, 15:25
Сходим обязательно!
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