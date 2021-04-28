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27 минут назад
В Шереметьево будут идентифицировать пассажиров по лицу
Пассажиры смогут проходить такой контроль исключительно по своему желанию
В московском аэропорту Шереметьево проведут эксперимент с введением новой системы контроля при посадке пассажиров в самолет. Об этом сообщает РБК.
Эксперимент собираются проводить уже в сентябре 2021 года. В рамках нововведения путешественников временно будут пускать на борт «по лицу», используя данные из Единой биометрической системы. Пассажиры смогут проходить контроль по новой системе исключительно по своему желанию.
Благодаря установке турникета с камерой, который моментально определяет личность пассажира, больше не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт при посадке.
Контроль будет проводиться при загрузке на тестовый внутренний рейс «Аэрофлота» и позволит сократить количество контактов между людьми. «Это в том числе важный фактор ограничения распространения инфекций», — заявил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
Минцифры разработало систему, по которой госорганы, банки, страховые организации, компании и нотариусы будут оплачивать использование единой биометрической системы (ЕБС). С граждан плата за использование системы взиматься не будет. Такой проект постановления правительства министерство разместило для общественного обсуждения.
Эксперимент собираются проводить уже в сентябре 2021 года. В рамках нововведения путешественников временно будут пускать на борт «по лицу», используя данные из Единой биометрической системы. Пассажиры смогут проходить контроль по новой системе исключительно по своему желанию.
Благодаря установке турникета с камерой, который моментально определяет личность пассажира, больше не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт при посадке.
Контроль будет проводиться при загрузке на тестовый внутренний рейс «Аэрофлота» и позволит сократить количество контактов между людьми. «Это в том числе важный фактор ограничения распространения инфекций», — заявил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
Минцифры разработало систему, по которой госорганы, банки, страховые организации, компании и нотариусы будут оплачивать использование единой биометрической системы (ЕБС). С граждан плата за использование системы взиматься не будет. Такой проект постановления правительства министерство разместило для общественного обсуждения.