В России

27 минут назад

В Шереметьево будут идентифицировать пассажиров по лицу

54
В Шереметьево будут идентифицировать пассажиров по лицу

Пассажиры смогут проходить такой контроль исключительно по своему желанию

В московском аэропорту Шереметьево проведут эксперимент с введением новой системы контроля при посадке пассажиров в самолет. Об этом сообщает РБК.

Эксперимент собираются проводить уже в сентябре 2021 года. В рамках нововведения путешественников временно будут пускать на борт «по лицу», используя данные из Единой биометрической системы. Пассажиры смогут проходить контроль по новой системе исключительно по своему желанию.

Благодаря установке турникета с камерой, который моментально определяет личность пассажира, больше не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт при посадке.

Контроль будет проводиться при загрузке на тестовый внутренний рейс «Аэрофлота» и позволит сократить количество контактов между людьми. «Это в том числе важный фактор ограничения распространения инфекций», — заявил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Минцифры разработало систему, по которой госорганы, банки, страховые организации, компании и нотариусы будут оплачивать использование единой биометрической системы (ЕБС). С граждан плата за использование системы взиматься не будет. Такой проект постановления правительства министерство разместило для общественного обсуждения.
54

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Роспотребнадзор отрицает информацию о третьей волне коронавируса в России
#коронавирус
Роспотребнадзор отрицает информацию о третьей волне коронавируса в России

53 минуты назад

В России
Россия вышлет четырех балтийских и трех словацких дипломатов
#Прибалтика #дипломаты
Россия вышлет четырех балтийских и трех словацких дипломатов

сегодня, 13:21

В России
Правительство РФ не рассматривает объединение регионов
#объединение регионов
Правительство РФ не рассматривает объединение регионов

сегодня, 12:26

В России
Лавров заявил о существовании базы для аналога SWIFT в России
#SWIFT
Лавров заявил о существовании базы для аналога SWIFT в России

сегодня, 12:16

В России
Тамбовчанин обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы
Тамбовчанин обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы

сегодня, 12:07

В России
Белгородца лишили водительских прав на 11 лет
Белгородца лишили водительских прав на 11 лет

сегодня, 11:48

В России