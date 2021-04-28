Обчистившего уличную библиотеку в Липецке мужчину пристыдил очевидец кражи

Полиция проведёт проверку по данному происшествию.

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В редакцию GOROD48 прислали видео неприятного инцидента у уличной библиотеки на улице Неделина рядом с памятником Пушкину.



Мужчина опустошил полки уличной библиотеки, хотя хорошо знаком с принципом её работы: «Три книги кладём — три забираем». Но как только «книголюб» услышал, что очевидец собирается вызвать полицию, сразу согласился вернуть издания, которые собирался сдать как макулатуру. После разговора с защитником уличной библиотеки книги мужчина выложил, а точнее даже вывалил, назад на полки специального стенда.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №8 проведёт проверку. Но заявлений в полицию по поводу этого инцидента не поступало.



Идея организации маленьких бесплатных уличных библиотек перенята Липецком из Европы. По словам главного хранителя Централизованной библиотечной системы Липецка Марины Шарненковой, фактически работу уличных библиотек организуют сами липчане по принципу: один человек принёс книгу — другой взял. Поскольку всё держится только на общественной инициативе, и фактически книги никому не принадлежат, значит, и писать заявление в полицию некому.



От несознательности липчан уличные библиотеки время от времени страдают. Но как от этого спастись, пока не придумали. В этом смысле идеи буккроссинга гораздо лучше реализуются в стационарных библиотеках: в них тоже есть полки, с помощью которых читатели обмениваются книгами, и книги бесследно не пропадают, так как за ними присматривают библиотекари.



Сейчас уличные библиотеки работают на улице Неделина, у Областной научной библиотеки, хорошо организована уличная библиотека в Ельце. Библиотекари взывают к совести липчан — охранять книги на улице нет никакой возможности.