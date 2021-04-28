Жителей 27-го микрорайона просят не ждать автобусов №№ 27 и 315 на остановке «Улица Кривенкова»

В дептрансе мэрии Липецка советуют перейти через дорогу и воспользоваться остановкой в 24-м микрорайоне.

Житель Липецка Леонид Мацак обратился в департамент транспорта городской администрации с просьбой ответить на вопрос, почему в последнее время ему, как и другим жителям 27-го микрорайона приходится играть в лотерею с водителями автобусов №№ 27 и 315, сворачивающими с улицы Кривенкова на улицу Катукова. И одному Богу известно, остановятся ли они на остановке «Улица Кривенкова» (находящейся на улице Катукова) или проедут мимо.- Лет десять я пользуюсь этой остановкой. До недавнего времени через нее ходило очень много транспорта, было удобно. Потом отменили 348-ю маршрутку, следом - автобус № 351. И вот автобусы 27-й и 315-й, как будто сговорившись, перешли в режим «захочу - остановлюсь, не захочу - нет». Съезжая с улицы Кривенкова, они сразу едут мимо остановки на полукольцо для поворота! Дай Бог, один из трех-пяти автобусов останавливается, чтобы подобрать пассажиров. В итоге остановка стала неудобной, и стоять на ней приходится долго. Скажите, как можно исправить ситуацию? - спросил липчанин у чиновников.Из ответа и.о. начальника дептранса мэрии Александра Лукинова следовало, что для автобусов маршрутов №№ 27 и 315 остановка «Улица Кривенкова» на улице Катукова не предусмотрена в целях безопасности дорожного движения (отъезжая от остановки, автобусы вклиниваются в транспортный поток у полукольца. - Прим.). В мэрии посоветовали жителям 27-микрорайона пользоваться остановкой «Бульвар Шубина» на улице Кривенкова.- Отлично! Просто отлично! Пусть мне расскажут теперь, чем мне поможет это разъяснение? Я просил, чтобы жителям 27-го микрорайона вернули остановку те, кто ее убрал. Как пассажирам-то теперь быть? - задался вопросом после получения ответа из мэрии Леонид Мацак.Как быть? Переходить шестиполосную дорогу по улице Катукова и идти на улицу Кривенкова к остановке «Бульвар Шубина»! - ответили бы на этот вопрос в мэрии.