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Роспотребнадзор отрицает информацию о третьей волне коронавируса в России
Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что в России наблюдается не третья волна коронавируса, а "плавный подъемчик".
"Действительно, есть подъём, но это не волна, а такой вот плавный подъёмчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что ещё далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъём. Противоэпидемические меры пока ещё снижать нельзя. Будем надеяться, что майское разобщение людей, что будут на дачах, меньше будут встречаться друг с другом — это будет способствовать снижению", - заявил Покровский.
По его словам, рост количества заболевших коронавирусом связан с несоблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и невысокими темпами вакцинации.
"Опасность возникновения очередного подъёма существует. Это связано с тем, что упал противоэпидемический режим именно со стороны самих наших москвичей. Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках. Конечно, это способствует тому, что число новых случаев не снижается, и даже в последнюю неделю отмечается умеренный подъём. Самое главное сейчас — это построже соблюдать противоэпидемический режим, и никакого подъёма не будет", - отметил представитель Роспотребнадзора.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов указал на то, что ориентируется на официальную статистику и не видит оснований ей не доверять.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страна пережила острую фазу пандемии коронавируса. Он отметил, что этому способствовали принятые меры.
Ранее Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщил о начале в России третьей волны коронавируса. СМИ связало это с тем, что россияне больше не боятся заразиться.
За последние сутки в России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 420 человек, - сообщает Оперштаб по распространению коронавируса.