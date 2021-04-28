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Троих ельчан обманули на 1,4 млн рублей
В елецкое отделение полиции во вторник сразу поступили три заявления о совершении мошенничеств на общую сумму 1 373 840 рублей.
41-летний житель Ельца был обманут в Сети. Продавец по электронной почте отправил покупателю счёт для оплаты и реквизиты банковской карты, куда необходимо было перечислить 141 511 рублей. Спустя пару часов ему снова пришло письмо на почту о том, что банковская карта заблокирована, поэтому был указан номер другого расчётного счёта, куда заявитель и перевёл денежные средства. Неделей позже, когда должна была состояться отгрузка товара, потерпевший связался с продавцом и выяснил, что от имени последнего действовали мошенники и ему никакие деньги не поступали.
Ущерб, причинённый ещё одному ельчанину, 1959 года рождения, составил 96 000 рублей.
- Мошенник действовали по уже знакомой схеме: позвонил, представился сотрудником безопасности банка и пояснил, что кто-то пытается снять с его банковского счёта денежные средства. Обеспокоенный мужчина сразу же идёт в банкомат и, чтобы сохранить свои сбережения, по предложению злоумышленника переводит вышеуказанную сумму на якобы безопасный счёт. Затем разговор заканчивается и заявитель, осознав, что его обманули, идёт в полицию, - сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.
По всем заявлениям возбуждены уголовные дела.
Вот так
гость
Почему