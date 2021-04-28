Происшествия

19 минут назад

Проехавший по улице Катукова навстречу движению водитель оштрафован на пять тысяч рублей

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#ПДД #нарушение
Проехавший по улице Катукова навстречу движению водитель оштрафован на пять тысяч рублей

Инспекторы ДПС установили и оштрафовали водителя «Лады Приоры», который двигался по встречной полосе на улице Катукова в Липецке.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, нарушителем оказался 34-летний житель региона.

- В отношении водителя  инспекторы ГИБДД составили протокол об административном нарушении по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ - несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Он оштрафован на пять тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.
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#ПДД #нарушение

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Лавочница

10 минут назад
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