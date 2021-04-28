Общество

21 минуту назад

25-летнего мужчину будут судить за фальшивые пятитысячные купюры

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#фальшивомонетчики
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25-летнего мужчину будут судить за фальшивые пятитысячные купюры

Он ими неоднократно расплачивался в аптеках и магазинах.

Прокурор Левобережного района направил в суд обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя города Долгопрудный Московской области, которого подозревают в сбыте фальшивых купюр.

По версии следствия, уроженец одного из сёл Тербунского района по объявлению в Интернете приобрёл у неустановленного лица поддельные пятитысячные купюры и потом неоднократно расплачивался ими в аптеках и магазинах в Липецкой области.

Так, 4 июля 2020 года он сделал это в двух магазинах на улице Октябрьская села Тербуны и в аптеке на улице Ленина того же села. Например, в одном из магазинов он купил шашлык и две пачки молока, при этом продавщица хорошо запомнила молодого человека, а ещё он попал на запись камер наблюдения.

7 июля она расплатился фальшивой пятитысячной купюрой в магазине на улице Героев в Ельце и в аптеке на той же улице.

21 июля мужчина снова наведался за покупками в тот же магазин в Ельце на улице Героев, но там в подлинности купюры усомнились — тогда мужчина отказался от покупки и скрылся. Зато удалось совершить покупку в в аптечном пункте на улице Радиотехнической и в обувном магазине, а в мебельном магазине даже просто разменять купюру.

Вечером того же дня мужчина попытался расплатиться фальшивкой в Липецке на улице Баумана, но там в подлинности купюры усомнились и предложили дождаться сотрудников полиции. Но мужчина от покупки отказался и скрылся. Но чуть позже ту же купюру ему удалось сбыть в продуктовом магазине на улице 40 лет Октября.

22 июля мужчину задержали. Теперь его будут судить по части 1 статьи 186 УК РФ за хранение в целях сбыт и сбыт заведомо поддельных купюр.
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#фальшивомонетчики
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Комментарии (1)

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ттт

11 минут назад
"Он понял, что его сейчас будут бить, и возможно - ногами"
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