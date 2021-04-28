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Правительство РФ не рассматривает объединение регионов

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#объединение регионов

Тема объединения регионов России, о которой говорил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, в российском правительстве не поднималась.

Возможность укрупнения регионов не обсуждается на площадке правительства РФ, - сообщил ТАСС представитель замглавы кабмина Марата Хуснуллина.

"Вопрос объединения регионов на площадке правительства РФ не обсуждается и не рассматривается. В ходе конференции при обсуждении агломерационного развития городов [вице-премьер] Марат Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов", - пояснил представитель вице-премьера.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что нынешний принцип административно-территориального деления России "неправильный" и что столько регионов стране не нужно.

Накануне Хуснуллин на круглом столе в НИУ ВШЭ высказал личное мнение о том, что считает правильным путь развития в рамках агломераций, а не территориально-административного деления, что, возможно, может потребовать укрупнения регионов.

"Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат", — заявил он на круглом столе "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски", организованном Высшей школой экономики, - передает РБК. При этом он подчеркнул, что его слова являются лишь "мнением", а не официальной позицией, согласованной с правительством.

По его словам, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, "и пусть губернаторы ими занимаются". "Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?" — добавил Хуснуллин.

86
#объединение регионов

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